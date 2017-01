Weser-Kurier:Über die Elbphilharmonie

(ots) - Neben all der Freude über die atemberaubende

Architektur und die beeindruckende Akustik ist auch klar: Perfekter

Klang auf allen Plätzen wurde versprochen, aber es gibt ihn nicht.

(...) Vielleicht kann es ihn hundertprozentig auch gar nicht geben.



Die Elphi ist ein schöner Ort mit großzügigen Foyers, in denen

Konzertbesucher sich gerne aufhalten und nicht nur geduldet sind. Und

zwar alle: Es wurde auch an ausreichend Platz für Rollstühle in den

Aufzügen gedacht. Ob das Haus tatsächlich einen der besten

Konzertsäle der Welt beherbergt, wird man sehen (und hören). Denn das

liegt nicht daran, ob große Töne gespuckt, sondern ob sie gespielt

werden.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.01.2017 - 18:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1443964

Anzahl Zeichen: 989

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung