Mitteldeutsche Zeitung: zu Steuerüberschuss

(ots) - Trotz bester Ausgangslage schafft es Deutschland

nicht, seinen Standort fit zu machen und die Zukunftsfähigkeit zu

sichern. Weil Schäuble nichts Besseres mit den Milliarden anzufangen

weiß, schlägt er nun vor, alte Kredite zu tilgen. Schuldenabbau ist

schön und nett. Und dennoch zeugt Schäubles Plan auch von einem

erheblichen Mangel an Fantasie und Gestaltungskraft. Dringend muss

das Land Mängel in der Bildung, im Verkehrssektor oder in der

digitalen Infrastruktur beheben. Dies sind Defizite, die den jungen

Leuten wirklich wehtun. Die nächste Regierung darf sich mit diesen

Status Quo nicht zufrieden geben.







Datum: 12.01.2017 - 19:15

