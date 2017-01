Schwäbische Zeitung: Leitartikel zum Haushaltsüberschuss: Nicht für die Spardose

(ots) - An Ideen zum Geldausgeben mangelt es nicht, in

der Politik ebenso wenig wie in privaten Haushalten. Kaum ist

bekannt, dass der Bund einen 6,2 Milliarden Haushaltsüberschuss hat,

werden die Forderungen nach Steuersenkungen oder mehr Investitionen

laut.



Finanzminister Schäuble bevorzugt Weg Nummer drei: Sparen. Nun hat

das gute alte Motto vom Sparen in der Zeit, damit man in der Not hat,

angesichts von Niedrigzinsen keine Konjunktur. Doch Schäuble will den

Haushaltsüberschuss ja auch nicht in die Spardose werfen oder auf die

hohe Kante für die Flüchtlingskosten legen, sondern zur

Schuldentilgung verwenden. Das ist vernünftig. Schließlich sind im

Haushalt 2017 mehr Milliarden für die Zinsen als für den gesamten

Haushalt von Bildung und Forschung eingeplant. Der Niedrigzins

verschafft zwar auch dem Bund eine gewisse Atempause, doch das

Schuldnerglück kann schnell enden, wenn die Zinsen steigen und die

Spielräume dann wieder enorm einschränken.



Für den Ruf der SPD und der Opposition nach mehr Investitionen

spricht auch einiges: Wer mit offenen Augen durch Deutschland geht

oder fährt, wer Schulkinder hat oder ins Krankenhaus muss, sieht

täglich den Investitionsstau. Marode Schulen und Brücken, öffentliche

Gebäude warten auf ihre Sanierung. Doch die ersten zusätzlichen

Milliarden sind längst unterwegs, gerade erst sind die Mittel für

sanierungsbedürftige Schulen in finanzschwachen Kommunen um 3,5

Milliarden Euro aufgestockt worden. Sie konnten noch gar nicht voll

abgerufen werden.



Der Vorschlag, die Steuern zu senken, ist am wenigsten sinnvoll.

Von 6,2 Milliarden Entlastung merkt der Einzelne nicht viel, es wäre

ein kleiner Wurf. Da wäre es einfacher, Steuerzahler und Wirtschaft

bei der Arbeitslosenversicherung zu entlasten, die zur Zeit ebenfalls

Überschüsse in Milliardenhöhe erzielt. Dazu wäre auch keine große



Reform mit dem üblichen Streit und langem Gesetzgebungsverfahren

nötig, sondern eine einfache Senkung der Beiträge. Hier könnte man

rasch und treffsicher viele entlasten.







Original-Content von: Schwäbische Zeitung



