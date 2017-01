Rheinische Post: Kommentar /

Bund und EZB helfen NRW

= Von Michael Bröcker

(ots) - Herzlichen Glückwunsch, liebe Landesregierung!

Die Befürchtungen der Opposition, dass die Koalition trotz

Rekordsteuereinnahmen weiter neue Schulden macht, sind nicht

eingetreten. Der Etat 2016 kommt erstmals seit 1973 ohne neue Kredite

aus. Mit dem Überschuss von rund 200 Millionen Euro sollen gar

Schulden getilgt werden. Eine erfreuliche Nachricht. Ist Frau Kraft

doch keine Schuldenkönigin? Eine Neuschuldenkönigin ist sie

jedenfalls derzeit nicht. Der genaue Blick auf das Zahlenwerk lohnt

indes, bevor Lorbeerkränze geflochten werden. Der Haushaltsüberschuss

gelingt nicht wegen Rot-Grün, sondern trotz. Der Bund hilft dem Land

mit neuen Milliarden für Infrastruktur, Flüchtlinge und

Grundsicherung im Alter. Der Konjunkturboom und die Rekordzahl der

sozialversicherungspflichtigen Jobs füllen die Steuerkasse. NRW nahm

gegenüber 2015 fast vier Milliarden Euro mehr Steuern ein. Hannelore

Kraft kann ihre Vorsorge- und Verteilungspolitik also umsetzen, ohne

ein Sparpaket schnüren zu müssen. Noch entscheidender dürfte eine

andere Entwicklung sein. Die öffentliche Hand profitiert von der

aggressiven Niedrigzinspolitik der EZB. Das Land muss für seine

Schulden (143 Milliarden Euro!) historisch niedrige Zinsen zahlen.

2,7 Milliarden Euro waren das 2016, eine Zinsquote von 1,8 Prozent

(in Relation zu den Gesamtschulden). Zum Vergleich: 2010 lag die

Quote bei 3,4 Prozent. Doch wenn die Zinsen - wie Experten erwarten -

demnächst wieder steigen, muss das Land wieder neue Kredite

aufnehmen. Oder es macht etwas, was bisher in der DNA von Rot-Grün

nicht zu finden ist: konsolidieren. Vor der Landtagswahl dürfte dies

aber nicht mehr zu erwarten sein.



