Rheinische Post: Kommentar /

Westen ohne Führung

= Von Martin Kessler

(ots) - Wer geglaubt hatte, Donald Trump würde als

gewählter Präsident zunehmend in die Rolle des Staatsmanns schlüpfen,

der sah sich nach der ersten Pressekonferenz eines Besseren belehrt.

Aggressiv, autoritär, polternd wies er die Frager zurecht, schnitt

einem kritisch nachfragenden CNN-Korrespondenten das Wort ab und

belehrte die Medienvertreter über die Relevanz von Nachrichten, etwa

über seine Steuererklärung. Das alles lässt nichts Gutes für die vier

kommenden Jahre ahnen. Mag sein, dass Trump keine Ideologie hat und

heute vertritt, was er gestern verteufelte. Aber Stil, Auftritt und

Haltung des künftig mächtigsten Mannes der Welt lassen befürchten,

dass sich die amerikanische Demokratie im Niedergang befindet. Ein

Umstand, der die Europäer und vor allem uns Deutsche nicht kalt

lassen darf. Denn die USA sind nun mal als Führungsmacht der Garant

für eine liberale und demokratische Welt. Wir dürfen am Ende nicht

von autoritären Regimes wie denen in Russland oder China abhängig

werden. Leider kann Trump mit seiner jetzigen Haltung diese Rolle

nicht auch nur ansatzweise ausfüllen. Es ist müßig zu fragen, ob der

45. Präsident die US-Demokratie schwächt oder ob er nicht vielmehr

Ausdruck einer geschwächten Demokratie ist. Der erste Angriffskrieg

eines Rechtsstaats, den sein Vorvorgänger Bush im Irak führte, der

rechtsfreie Raum im noch immer bestehenden Gefangenenlager von

Guantánamo und der Rückzug Obamas aus der Weltpolitik haben diese

Schwächephase eingeleitet. Dumm nur, dass keine andere Macht des

Westens die USA ersetzen kann - weder die zerstrittene Europäische

Union, noch das politisch schwache Japan und schon gar nicht die

Mittelmacht Deutschland. Man kann nur auf die Selbstheilungskräfte

der großen amerikanischen Nation hoffen. Doch da sieht es derzeit

düster aus.



