Gemeinsamkeiten und Grenzen von Hirn&Handeln

Vergnüglicher Vortrag "Wissen-Wollen-Können-Tun" von Steohan Ehlers im Unimog-Museum

(PresseBox) - Der Unterschied zwischen Wissen und Können sowie Wollen und Tun ist gewaltig. Was einfach klingt, ist es oft nicht. Bewusst haben wir alles verstanden. Unbewusst ?passieren? aber Dinge, die wir nur schwer (bewusst) steuern können. Deshalb ist es auch normal, dass wir zwar etwas gut verstanden haben, es uns aber noch lange nicht befähigt, es auch zu tun.

Stephan Ehlers komnt am 24. Januar 2017 um 12:00 Uhr ins Unimog-Museum. Er zeigt in vergnüglicher und dennoch seriöser Art, wie das Gehirn funktioniert und warum Wissen zwischen Menschen nicht so problemfrei übertragbar ist, wie wir uns das im Büroalltag vorstellen. Es gibt erstaunliche Erkenntnisse der Neurowissenschaft, die im Hinblick auf Leistung, Kommunikation und Zufriedenheit von Bedeutung sind. Die Teilnehmer werden ?live? erleben können, wie es sich anfühlt, erfolgreich ? mit natürlicher Energie ? Projekte mit Schwierigkeiten zu überwinden. Außerdem werden die ?Grundgesetze der Wissensübertragung? erklärt und persönlich erlebt und wie sich ?Leistungshormone? und ?Wohlfühldrogen? im Gehirn für mehr Motivation aktivieren lassen.

Multitalent Stephan Ehlers hält im wahrsten Sinne des Wortes viele Bälle in der Luft. Er ist Buchautor und Profijongleur, mehrfach ausgezeichneter Trainer und seit fünfzehn Jahren gefragter Speaker, Comedy-Redner und Moderator. Weitere Informationen und Anmeldung bei https://www.fql-akademie.de/....



Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer und hat in den letzten Jahren viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement, Top100-Entertainer bei Speakers Excellence, Mitglied der GSA German Speakers Association sowie Autor mehrerer Bücher. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

