Rheinische Post: SPD fordert drei Milliarden Euro für Ganztagsschulen aus Überschüssen

(ots) - SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil hat

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) aufgefordert, einen

wesentlichen Teil der Haushaltsüberschüsse für Schulen auszugeben.

"Drei Milliarden Euro sollten in den Ausbau von Ganztagsschulen

gehen", sagte Heil der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). Jetzt sei die Zeit für Investitionen. "Die

Bürgerinnen und Bürger haben die Überschüsse erwirtschaftet, nun

sollten wir das Geld in ihrem Interesse investieren: etwa in den

Ausbau der digitalen Infrastruktur und in die Modernisierung unserer

Schulen", sagte Heil.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444002

Anzahl Zeichen: 899

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung