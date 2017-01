Rheinische Post: Kauder bekräftigt Wahlkampftreffen von CDU und CSU Anfang Februar

(ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat

bekräftigt, dass CDU und CSU Anfang Februar zu einem gemeinsamen

Wahlkampfstrategie-Treffen zusammenkommen wollen. "Wir werden uns

treffen, der Termin steht. Wir sollten die verbliebenen Differenzen

in der Flüchtlingspolitik nicht überbewerten", sagte Kauder der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Wir

werden gemeinsam in den Wahlkampf ziehen. Das erwarten auch unsere

Wähler von uns. Diese Erwartung dürfen wir nicht enttäuschen." Auf

der gemeinsamen Klausurtagung Anfang Februar würden die Weichen für

den Wahlkampf gestellt. Kauder verwies darauf, dass die

Flüchtlingszahlen im Laufe des vergangenen Jahres immer weiter

zurückgegangen seien. "Die Maßnahmen, die die EU und die

Bundesregierung ergriffen haben, zeigen Wirkung. Daher rate ich dazu,

die Diskussion über eine Obergrenze nicht fortzusetzen. Das bringt

uns nicht weiter." Zuletzt hatte CSU-Chef Horst Seehofer den Termin

in Zweifel gezogen, da der unionsinterne Streit um die Obergrenze

noch nicht beigelegt ist.



