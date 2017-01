Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-CDU-Chef Laschet stellt Medizin-Fakultät an Uni Bielefeld in Aussicht

(ots) - Bielefeld. Der CDU-Spitzenkandidat für die

NRW-Landtagswahl im Mai, Armin Laschet, hat zugesagt, dass an der

Universität Bielefeld im Falle eine Regierungsbeteiligung der CDU

eine medizinische Fakultät errichtet werden soll. In einem Gespräch

mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Freitagsausgabe) sagte der CDU-Politiker, die neue Fakultät werde

auf jeden Fall in einem Koalitionsvertrag stehen, so wie ihn die CDU

abschließen wolle. Seit Jahren habe die CDU immer wieder

Finanzierungsvorschläge für die Fakultät unterbreitet. Eine volle

Mediziner-Ausbildung sei in Ostwestfalen-Lippe erforderlich, um dem

Ärztemangel im ländlichen Raum zu begegnen. In Bielefeld wird die

Errichtung der medizinischen Fakultät seit Jahren gefordert - auch

von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Sie wird aber bislang von der

rotgrünen Landesregierung abgelehnt. Die hat stattdessen

Medizinstudenten der Universität Bochum ermöglicht, einen Teil ihrer

Ausbildung an Kliniken in Ostwestfalen zu absolvieren. Kritiker

halten dieses sogenannte Bochumer Modell für nicht ausreichend.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444013

Anzahl Zeichen: 1450

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung