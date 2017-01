SOS-Kinderdörfer kritisieren Plan der Bundesregierung, Flüchtlinge wieder nach Griechenland abzuschieben (FOTO)

(ots) -

Die SOS-Kinderdörfer wenden sich entschieden gegen die Pläne der

Bundesregierung, Flüchtlinge wieder nach Griechenland abzuschieben.

Gemäß den Dublin-Regelungen der EU, soll jeder Flüchtling, der über

Griechenland in die EU eingereist ist, ab dem 15. März wieder nach

Griechenland zurückgebracht werden können. Louay Yassin,

Pressesprecher der SOS-Kinderdörfer weltweit in München, bezeichnete

das Vorhaben als "schlechten Witz". "Es ist unhaltbar, Flüchtlinge

nach Griechenland abzuschieben", sagt Yassin. Die Behörden des

Krisenlandes seien schon jetzt mit den Flüchtlingen überfordert, die

Zustände in den Lagern entsetzlich.



"Die Situation in den griechischen Flüchtlingscamps ist extrem

schwierig und insbesondere für Kinder lebensbedrohlich", sagt George

Protopapas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland.

Stromausfälle, Temperaturen um den Gefrierpunkt, Schnee und Eisregen

hätten die ohnehin dramatische Lage der Flüchtlinge weiter

verschlimmert. "Die Zustände sind furchtbar", so Protopapas weiter.

"Viele leben in provisorischen Unterkünften oder Zelten, ohne Strom,

warmes Wasser oder Heizung." Darunter seien auch viele schwangere

Frauen und Kinder.







