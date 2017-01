Auf das bereits Dongi.de Community Domain Portal wird das Logo von dem Inhaber zu sehen sein

(firmenpresse) - Rastatt 13.1.2017 Die Organisation und die richtige Leute zu finden war schwer es hat 1 Jahr gedauert. Jetzt endlich arbeiten die Programmierer in Eile was vielleicht nur noch ein paar tage dauern wird und jeden dritten Tag Aktuallisiert wird. Das Logo und die Banner auch der Werbespot war und ist eine Kleinigkeit. Auf was Michael Nagorski stolz ist die Sprache beim Willkommen auf der Page beim einloggen, ausloggen, bezahlen und Neuen Nachrichten was er selbst erstellt hat. Am Anfang können die Amateurinnen gutes Geld verdienen bei 35 Prozent Auszahlung was zwei mal in Monat ausgezahlt wird. Amateurinnen und die User sollen den Start nicht verpassen. Das ist Michael Nagorski letzte Chance am sonst ist er Insolvent was Ihm die Programmierung und das Marketing wie die Teure Fernsehen oder Radio Werbung zwei Jahreswagen Autos gekostet und kosten wird. Er ist jetzt Pleite und die Marketing Aufträge wurden bereits vergeben aber erwartet innerhalb von zwei Wochen ein mehrere fünf stelligen Umsatz pro Monat. Sollte das jetzt nicht klappen wo er daran nicht glaubt wo er bereits 35 Amateurinnen Angeworben hat weiß er nicht mehr weiter. Die User Einzahlung wird bis zu 250 Euro betragen und er hofft auf zahlende und Stamm Kundschaft die den Amateurinnen auch Aufmerksamkeiten bis zu 100€ schenken dürfen. Wobei er bei dem Marketing mehr auf die Mittelschicht setzt. Michael Nagorski 36 Jahre Jungunternehmer wünscht schon mal allen viel spass. Und auch Privat kommt er warscheinlich bald zu ruhe. Er sagte noch einmal 14 Jahre würde er das nicht schaffen was er 14 Jahre gelernt hat wobei er sein erstes Geld mit seinem Auktionshaus und Aktien vor dem Ebay Boom und der Fernsehen Werbung verdient hat. Jetzt endlich hat er alles gelernt und durchschaut auch für das nächste Projekt die D – Dongi.Community mit Webcams, Video, Bilder und Chat. Endlich ist er auch froh zu den weißen Scharfen zu gehören und passt auf die andere schwarze Scharfe sehr genau auf. Auch stellt sich heraus das die Angestellte suche auch wegen den Fähigkeiten beim guten Stundensatz von 13 Euro sehr schwierig ist.





