Golden Dawn Minerals Inc.: Udo Rettberg berichtet: Gold – das einzig Wahre

Es ist erschreckend und alarmierend, wie hilflos und verzweifelt unfähig agierende Politiker gerade in den so genannten Demokratien versuchen, die aus den Fugen geratene Welt wieder ins Lot zu bringen. Aber sie tun das nicht, weil sie Besserung wollen, sondern sie versuchen damit, ihre Unfähigkeit vor den Bürgern zu kaschieren. Das kann nur schiefgehen. Davon wird Gold profitieren. Gold ist das einzig Wahre - das wissen auch die Herrschenden.



CEO-Talk mit Wolf Wiese



Frage Udo Rettberg/Alpha Bulls: Durch eine Reihe strategischer Akquisitionen steht Golden Dawn an der Schwelle zum Gold- produzenten. Wie geht es weiter und gibt es in dieser Hinsicht noch Probleme?



Antwort Wolf Wiese: Die GreenwoodAkquisition haben wir abgeschlossen. Die Übernahme der Liegenschaften von KRR (Kettle River Resources Ltd.) werden wir demnächst in trockene Tücher bringen. Darauf sind wir stolz, weil wir Konkurrenten bei der Akqui- sition zuvorgekommen sind. Greenwood in der kanadischen Provinz British Columbia (B.C.). Hier gibts das beste Trink- wasser der Welt



UR: Sie haben einen Teil ihrer künftigen Goldproduktion bereits auf Termin verkauft. Erklären Sie uns die Einzelheiten des Deals?



WW: Wir haben einen Streaming-Vertrag mit Rivi LLC abgeschlossen. Danach zahlt uns Rivi 5,2 Mio. can$ im Voraus. Wir sind im Zuge dieses Vertrags verpflichtet, 15,000 Feinunzen Gold zu 400 $ je



Feinunze innerhalb von 5 Jahren an Rivi zu verkaufen - also rund 3000 Feinunzen pro Jahr, das sind 13,5 % der Produktion von Lexington und Golden Crown. Da- nach sind wir verpflichtet, 6,75 % der Produktion zu 650 $ je Feinunze an Rivi zu liefern. Der Vertrag bezieht sich nur auf die Goldproduktion aus den Minen Lexington und Golden Crown.





