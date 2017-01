Rückgang bei Zigaretten und Feinschnitt im Jahr 2016

(ots) - Im Jahr 2016 wurden in Deutschland 75,0

Milliarden Zigaretten und 25 188 Tonnen Feinschnitt versteuert. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sank die

Anzahl der versteuerten Zigaretten um 7,7 % beziehungsweise 6,3

Milliarden Stück gegenüber dem Vorjahr. Die Menge des versteuerten

Feinschnitts nahm um 1,1 % oder 282,9 Tonnen ab.



Dagegen stiegen 2016 im Vergleich zum Vorjahr der Absatz von

Zigarren und Zigarillos (+ 3,2 %) sowie die versteuerte Absatzmenge

von Pfeifentabak (einschließlich Wasserpfeifentabak) um 45,6 %.



Insgesamt wurden im Jahr 2016 Tabakwaren mit einem

Kleinverkaufswert (Verkaufswert im Handel) von 25,1 Milliarden Euro

versteuert, das waren 1,1 Milliarden Euro oder 4,2 % weniger als im

Vorjahr. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Steuerzeichenbezug von

Herstellern und Händlern nach Abzug von Steuererstattungen für

zurückgegebene Banderolen (Nettobezug).



