DATASEC: Nähe zu Kunden und Partnern leben

Kundentag beliebter Treffpunkt der Branche

Das Miteinander, auch der Gäste untereinander, steht beim Kundentag von Datasec im Fokus.

(firmenpresse) - Der Kundentag bei der Firma Datasec in Siegen ist längst schon ein fester Termin und Brauch der Branche geworden. Einmal im Jahr wird zum gemeinsamen vorgelagerten Kochabend und Vortragsveranstaltung am kommenden Morgen nach Siegen eingeladen. Das Persönliche steht bei diesem Branchentreff im Mittelpunkt. Für die Geschäftsführer Sebastian und Tobias Weber sowie Tobias Wilsmann steht die Nähe zu Kunden und Partnern im Fokus. Das hat im Unternehmen Tradition und soll auch nach dem Tod von Gerhard Weber so weiter umgesetzt werden. Gekocht wurde mit Hans Peter Tuschla, seines Zeichens Vizepräsident der deutschen Nationalmannschaft der Köche. Und der ungewöhnliche Begrüßungsabend sorgte für angeregtes Netzwerken und machte Lust auf den eigentlichen Kundentag am nächsten Morgen.

Mit Yvonne Balzer von Kienbaum Consultants und dem Vortrag "Digitale Kompetenzentwicklung und der Aufbau von Digital Units" begann der Kundentag mit Einblicken in die digitale Veränderung und der Frage, wie sich Unternehmen in der Führung und in der Mitarbeit verändern werden. Marcus Köhler von der e-shelter facility services GmbH gab einen Einblick, wie Rechenzentren und deren Standorte heute im Zeitalter des Cloud-Computings ausgewählt und ausgestattet sein müssen. Im dritten Block der Veranstaltung präsentierte Christian Düwell von der Diakonie Südwestfalen einen Einblick in einem Best-Practice-Case. Die Diakonie hat zusammen mit Datasec ein digitales Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen erfolgreich umgesetzt. Abschließend gab Tobias Wilsmann einen Ausblick über selbstlernende Prozesse und künstliche Intelligenz und wie diese Zukunftsthemen schon sehr bald in der digitalen Informationsbearbeitung bei Datasec eingebunden sein werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.datasec.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Europaweit führender Dienstleister für Business Process Outsourcing für die Optimierung des Dokumentenmanagements entlang der gesamten Prozesskette der unternehmerischen Dokumentenzyklen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

DATASEC DATASEC GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SIEGBERG Kommunikation

Guido Müller

Hubertusweg 15

57072 Siegen

mueller(at)siegberg-pr.de

0271 4990058

www.siegberg-pr.de



Datum: 13.01.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1444039

Anzahl Zeichen: 1807

Kontakt-Informationen:

Firma: DATASEC DATASEC GmbH

Ansprechpartner: Sebastian Weber

Stadt: Siegen

Telefon: 0177 4648258





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung