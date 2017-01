Forum zu innovativen IT-Lösungen und Trends für effizientere Unternehmensprozesse

(firmenpresse) - Wiesbaden, 12.01.2017 - Das jährlich stattfindende Panasonic IT Solutions Forum ist eine Eventreihe rund um die Digitalisierung und effizientere Prozesse in der mobilen Arbeitswelt. Entscheider und IT-Verantwortliche aus den Bereichen Technischer Außendienst, Versorger, Logistik informieren sich durch Keynotes und Erfahrungsberichte und diskutieren mit Branchenkollegen sowie Experten. Im Rahmen der sechsten Veranstaltung feiert Panasonic Computer Product Solutions (CPS) mit den Teilnehmern das 20-jährige TOUGHBOOK Markenjubiläum am 26. Januar 2017 in der Klassikstadt in Frankfurt.

"Mit dem Panasonic IT Solutions Forum bieten wir eine erfolgreich etablierte Informations- und Networking-Plattform mit Keynotes, Best Practice Cases und Diskussionen für IT-Verantwortliche und Entscheider aus den Bereichen Service, Versorger und Logistik. Zentral in der DACH-Region thematisieren wir an einem Tag die Herausforderungen der mobilen Arbeit und zeigen mit Branchenexperten innovative Lösungen und Trends für die Digitalisierung und effizientere Unternehmensprozesse.", erklärt Marco Rach (Manager Marketing Germany & Austria bei Panasonic CPS). Seine Empfehlung: "Diskutieren und erleben Sie in exklusiver Runde zuverlässige Mobile Computing Komplett-Lösungen der Zukunft für produktivere Arbeitsabläufe und optimierten Kundenservice!"

Die Teilnehmer des Forums informieren sich über neueste Technologien eines sich permanent und schnell verändernden Hardware- und Software-Marktes und erhalten einen wertvollen Überblick für Optimierungspotenziale in ihren Unternehmen.

Am 26.01.2017 wird die Veranstaltung um 10 Uhr durch Sascha Mannel (Country Manager DACH) und Jan Kämpfer (Head of Marketing CPS Europe) eröffnet. Im Mittelpunkt stehen dann im Laufe des Tages der rege Austausch mit Teilnehmern und Spezialisten in parallel laufenden, nach Branchen aufgeteilten Workshops sowie die abschließende "TOUGHBOOK Innovation Forum" Session.

- Workshop "Technischer Außendienst"

Mit Vorträgen von FIR e.V. der RWTH Aachen, mobileX, Löwen Entertainment und Westfalen

- Workshop "Versorger & Entsorger"

Wird gestaltet von E.ON, Bittner+Krull, Mobisys sowie Stromnetz Berlin und Stromnetz Hamburg

- Workshop "Logistik & Intralogistik"

Beiträge von Microsoft, LMT, dff solutions und proLogistik stehen hier auf der Agenda.

- Break-Out Session "Security & Mobile Device Management"

Erstmals ergänzend mit Beiträgen von SOTI, Panasonic und NetMotion Wireless.

- "TOUGHBOOK Innovation Forum"

Zum Abschluss werden hier Trends und zukünftige Technologien beleuchtet und diskutiert.

Im Ausstellerbereich präsentieren neben den Workshop-Partnern weitere Partner wie Axians (bis 31.12.2016 noch Fritz & Macziol), Brother, GML, Movilitas, PTV Group und PWA Electronic vollständige Hardware-/Software-Lösungen auf Basis der robusten TOUGHPAD und TOUGHBOOK Geräte.

Die vollständige Agenda, Profile der Referenten und Aussteller sowie die Anmeldemöglichkeit zum Panasonic IT Solutions Forum am 26. Januar 2017 in Frankfurt/Main sind ab sofort zu finden unter: http://www.panasonic-it-solutions-forum.de

Weitere Informationen über Panasonic Computer Product Solutions finden Sie unter: http://business.panasonic.de/computerloesungen

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:



- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

