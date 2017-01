Online Wettbewerb um die besten Köpfe

Externes Personalmarketing - perfekt! Bloß- wie geht´s?

Externes Personalmarketing

(firmenpresse) - In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen zunehmend schwierig qualifiziertes Personal zu finden. Im Wettbewerb und die besten Köpfe gilt es, die eigene Arbeitgebermarke aufzubauen. Diese muss auch online optimal präsentiert werden, um schließlich in den Suchergebnissen aufzuscheinen. Denn Google ist meist die erste Anlaufstelle für Jobsuchende. Mag. Andrea Starzer MBA, von JOBshui Personalberatung und der Online Marketing Agentur PromoMasters gibt Ihr Wissen aus 15 Jahren Online Marketing und Personalmanagement im Workshop "Externes Personalmarketing" weiter.

Online-Recruiting - die Arbeitgebermarke als Aushängeschild

Die Arbeitgebermarke ist das Aushängeschild von Unternehmen und essenziell, um qualifiziertes Personal für den eigenen Betrieb zu begeistern. "Mehr als 150 Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen haben wir in den letzten Jahren den Einstieg in die online HR-Welt erleichtert," sagt Mag. Andrea Starzer MBA. Die Workshops von Andrea Starzer bieten einen Überblick und praktische Beispiele, wie Unternehmer ihre Employer Brand optimal online positionieren:

- So glänzt ihr Unternehmen auch im Internet

- Ideen Kurz-Workshop - ein redaktioneller Fahrplan für HR-Online Marketing

- Professioneller Umfang mit Arbeitgeberbewertungen

- Erfolgskontrolle und Potenziale für die Umsetzung

Durch die Kooperation mit PromoMasters Online Marketing und ihrer 15-Jahre Kompetenz in Human Ressources, bekommt der HR-Manager im Workshop Know-how aus einer Hand. Neben Input aus dem Online Marketing und der Suchmaschinenoptimierung werden auch HR-Fragen beantwortet, die sich in diesem Zusammenhang ergeben.

Externes Personalmarketing - Workshop-Termine in Wien und Salzburg

Möglichkeiten Ihr Arbeitgeberprofil online zu schärfen gibt es im ganzen Land:

- 20.01.2017 in Wien (nur mehr 2 Plätze frei - first come / first served)

- 03.03.2017 in Salzburg

Weitere Details und die Anmeldung finden Interessenten auf der Website: http://www.promomasters.at/seminar/employer-branding/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.promomasters.at/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Wien und Anif bei Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO & SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters®.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PromoMasters Online Marketing

PresseKontakt / Agentur:

PromoMasters Online Marketing

Mag. Andrea Starzer MBA

Quellenweg 4

5081 Anif

info(at)promomasters.at

+43 6246 76286-0

http://www.promomasters.at/



Datum: 13.01.2017 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1444050

Anzahl Zeichen: 2388

Kontakt-Informationen:

Firma: PromoMasters Online Marketing

Ansprechpartner: Mag. Andrea Starzer MBA

Stadt: Anif

Telefon: +43 6246 76286-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung