Knie nach Maß

Passgenaues Einsetzen von Knieprothesen sorgt für erhöhte Lebensdauer der Implantate

(firmenpresse) - Berlin im Januar 2017. Arthrose zählt zu den am häufigsten vorkommenden Gelenkerkrankungen. Insbesondere die Kniegelenke sind übermäßig oft davon betroffen. Wenn jeder Schritt schmerzt und jede Treppenstufe eine Herausforderung darstellt, leiden Betroffene sehr unter einer starken Einschränkung ihrer Lebensqualität. In Fällen, in denen konservative Therapien, wie Physiotherapie oder lokale Schmerztherapie, die Schmerzen nicht mehr ausreichend lindern, bleibt Betroffenen als letzter Ausweg oftmals nur die Implantation eines künstlichen Kniegelenks. Hier bestand aber bislang immer die Gefahr, dass auch nach dem Einsetzen des künstlichen Gelenks Schmerzen auftreten, sich das Gelenk zu früh lockert oder Patienten starken Bewegungseinschränkungen unterworfen sind. Dank der innovativen patientenindividualisierten Instrumentierung von Knieendoprothesen lassen sich diese gefürchteten Komplikationen deutlich verringern. „Jeder Patient hat individuelle Kniegelenke, da sich die Knie des Menschen in Anatomie und Qualität des Knochens unterscheiden. Trotz der einheitlichen Diagnose Kniearthrose stellt sich das Krankheitsbild jedes einzelnen Patienten unterschiedlich dar und es existieren abweichende Voraussetzungen für das Einbringen eines künstlichen Kniegelenks“, weiß Dr. med. Johannes Knipprath, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und ärztlicher Leiter für den Bereich Gelenkerkrankungen der Avicenna Klinik Berlin.



Modelle in 3-D ermöglichen detaillierte Planung

Bei dem neuen Verfahren spielt die Planung im Vorfeld der Operation eine entscheidende Rolle. In einem ersten Schritt vor dem tatsächlichen Eingriff fertigt der Operateur MRT- oder CT-Bilder, in Kombination mit Ganzbein-Röntgenbildern, an. Anhand dieser Aufnahmen erfolgt dann die Anfertigung eines individuellen dreidimensionalen anatomischen Modells. Dieses ermöglicht eine Simulation des Einsetzvorgangs am Computer. So kann der operierende Arzt Art, Größe und Lage des Implantats individuell auf das Knie des Patienten abstimmen. „Nach Abschluss der Planung lassen sich Operationsschablonen aus Kunststoff für den Oberschenkelknochen sowie das Schienbein herstellen, die das Einsetzen des Implantats erleichtern, da der größte Anteil der Anpassung des Implantats an die Knochen bereits im Vorfeld der OP stattfindet“, erklärt Dr. Knipprath. Der Eingriff selbst erfolgt unter Vollnarkose oder mit einer lokalen Betäubung der Rückenmarksnerven, der sogenannten Spinalanästhesie.





Verbesserte Lebensqualität

Bei der herkömmlichen Vorgehensweise planen Ärzte den Eingriff lediglich anhand von Röntgenbildern in mehreren Ebenen. Die endgültige Entscheidung für Größe und Art des Modells der Knieendoprothese trifft der Operateur hierbei meist erst während des Eingriffs, da er erst dann den tatsächlichen Zustand des Knies erkennen kann. Eine detaillierte Planung im Voraus reduziert hingegen beim passgenauen Einsetzen die Belastung des Patienten während des Eingriffs durch eine verkürzte Operationsdauer, eine Verringerung des Blutverlusts sowie eine Reduktion der allgemeinen Operationsrisiken. Zudem führen die detaillierte Berechnung der Beinachse und die Einbeziehung von Daten zur jeweiligen Anatomie des Patienten zu besseren Operationsergebnissen, weil sich das Implantat genauer platzieren lässt. „Dies verringert das Risiko des Lockerns und erhöht so die Langlebigkeit des Implantats. Bereits nach vier bis sechs Wochen können Patienten das Knie wieder voll belasten und endlich wieder beschwerdefrei ein aktives Leben mit Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking oder Skilanglauf führen“, so Dr. Knipprath abschließend.



Weitere Informationen unter www.avicenna-klinik.de oder www.facebook.de/avicennaberlin.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.avicenna-klinik.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Im Jahr 2001 gründete Neurochirurg Dr. Munther Sabarini die Avicenna Klinik, eine international anerkannte Klinik für Wirbelsäulenchirurgie. Heute ist die Klinik auf die Bereiche Wirbelsäulen- und Gelenkchirurgie spezialisiert. Zusammen mit den Fachgebieten Neurochirurgie mit Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie sowie Orthopädie mit Schwerpunkt Gelenkchirurgie, aber auch Radiologie, Physiotherapie und Anästhesie bildet das Leistungsspektrum ein ganzheitliches Konzept. Patienten aus aller Welt erhalten in der Klinik mit internationalem Anspruch individuelle Beratung sowie Betreuung und profitieren von einem breiten diagnostischen und therapeutischen Spektrum. Um eine optimale medizinische Versorgung zu gewährleisten, arbeiten international anerkannte Fachärzte mit geschultem Personal eng zusammen. Besondere Schwerpunkte sind patientenschonende, innovative Behandlungsverfahren wie Lasertherapien und minimalinvasive Methoden. Geeignete Therapien finden aufgrund der interdisziplinären Zusammenarbeit von Spezialisten schnellstmöglich Anwendung. Die Klinik verfügt über eine hochmoderne Ausstattung im Bereich Diagnostik und Therapie sowie über äußerst komfortable Patientenzimmer. Durch die Mitgliedschaft in zahlreichen internationalen Gesellschaften für Neurochirurgie und Schmerztherapie unterstreicht die Klinik den Anspruch an höchstes medizinisches Niveau.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Avicenna Klinik

Leseranfragen:

Avicenna Klinik

Dr. med. Munther Sabarini

Paulsborner Straße 2

10709 Berlin

Tel: +49 30 236 08 30

Fax: +49 30 236 08 33 11

info(at)avicenna-klinik.de

www.avicenna-klinik.com



Datum: 13.01.2017 - 09:41

Sprache: Deutsch

News-ID 1444060

Anzahl Zeichen: 3850

Kontakt-Informationen:

Firma: Avicenna Klinik



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung