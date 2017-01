PEIX erweitert PR-Kompetenz

Neue Account Managerin unterstützt nicht nur Kundenberatung, sondern auch den wachsenden PR-Bereich.

Shiwa Garloff Kundenberatung und PR bei PEIX

(firmenpresse) - Berlin, 13.01.2017 „Neben dem Richtigen zu tun, ist das Wichtigste, die anderen wissen zu lassen, dass man das Richtige tut.“ Das Zitat von John D. Rockefeller passt sehr gut zu den Aufgabenbereichen, die Shiwa Garloff bei PEIX Healthcare Communication abdeckt: Kundenberatung und PR.



Während ihrer vorherigen Stationen in Heidelberg, Darmstadt und Frankfurt sammelte Garloff Erfahrungen in der Beauty- und Healthcare-Branche, und zwar in den Bereichen Produktkommunikation und Produkt-Launches. Vor allem in ihrer Zeit bei 3K Agentur für Kommunikation, einer auf die Healthcare-Branche spezialisierten Kommunikationsagentur, betreute sie neben Kunden wie ratiopharm und Engelhard Arzneimittel auch viele Pitches. Dabei bearbeitete die studierte Germanistin ein breites Spektrum an Indikationen – angefangen bei Erkältung über Schmerz bis hin zu Magen-Darm – und dies nicht nur marketing- sondern auch PR-technisch.



Mit ihrem Know-how bereichert sie nun bei PEIX Healthcare Communication die Kundenberatung und unterstützt parallel konzeptionell und praktisch auch den PR-Bereich.







PEIX Healthcare Communication zählt zu den deutschen Top Ten Agenturen für Pharmakommunikation. Die Agentur wurde 1994 von Karsten Rzepka gegründet. Der kreative Kopf leitet die Agentur seitdem als geschäftsführender Gesellschafter. Unterstützt wird Rzepka von Thomas Lemke, zuständig für Strategie und Kundenberatung. Die in Berlin ansässige Agentur betreut mit ihrem 55-köpfigen Team führende nationale und internationale Kunden der Pharmabranche.

