Office & Computerkurse bei denen Sie am Ende nicht nur teilgenommen, sondern auch verstanden haben!

(firmenpresse) - Weiterbildung ist und wird immer ein Schlüssel zum Erfolg sein.

Dazu gehört selbstverständlich auch der Umgang mit der Microsoft Office Software.

Denn diese ist nach wie vor die meistgenutzte Software wenn es um Textverarbeitung, Tabellenkalkulation sowie E-Mail und Terminorganisation geht.



Das Team von Michael Suhr - Office Training bietet in diesem Bereich sowohl Inhouse Mitarbeiterschulungen für Unternehmen, exclusiven vor Ort Einzelunterricht, sowie ein spezielles Kursangebot für Senioren an, bei dem der Teilnehmer am eigenen Gerät in vertrauter Umgebung lernen kann.



Die Unterrichtsinhalte beinhalten die Microsoft Office Produkte: Word, Excel, Outlook & PowerPoint.

Desweiteren bieten wir spezielle Kurse für Computer Neueinsteiger, sowie Smartphone & Tablet Trainings an. Auch individuelle Vorlagen in Word und Excel werden gemäß Kundenanforderungen neben dem regulären Angebot gerne von uns erstellt.





Michael Suhr-Office Training wurde in 2015 vom Inhaber Michael Suhr in Buchholz i.d.N. gegründet.



Wir haben uns auf Microsoft Office- und Computerkurse für Mitarbeiter in Unternehmen und Privatpersonen spezialisiert.

Mit Inhouse-Mitarbeiterschulungen, sowie exclusivem vor Ort Einzelunterricht verfolgen wir immer den Grundsatz mit jeder unserer Schulungen dem Menschen wirklich weiterzuhelfen zu wollen, und trotz strukturierter Abläufe genug Flexibilität für die individuellen Anforderungen der Kunden zu gewährleisten.



Michael W. Suhr

Lüneburger Str.39

D-21244 Buchholz i.d.N

Tel: 04181 - 360254

Mail: info(at)ms-office-training.de

Web: https://ms-office-training.de

Ansprechpartner: Michael Suhr

Stadt: 21244 Buchholz

Telefon: 04181-360254



