Krankenkassen könnten Patienten stärker entlasten: Nur noch jedes fünfte Rabattarzneimittel ist zuzahlungsfrei (FOTO)

Nur jedes fünfte Rabattarzneimittel ist teilweise oder komplett

von der gesetzlichen Zuzahlung befreit. Im Vorjahr war es noch jedes

dritte Medikament. Nach Berechnungen des Deutschen Apothekerverbandes

(DAV) ist die Befreiungsquote zu Jahresbeginn 2017 auf 22,8 Prozent

gefallen, nachdem sie Ende 2016 noch bei 31,6 Prozent gelegen hatte.

Ursachen dafür sind das Auslaufen alter Rabattverträge und das

Inkrafttreten neuer Rabattverträge zum Jahreswechsel.



Rabattverträge sind Verträge einzelner Krankenkassen mit

bestimmten Pharmaherstellern. Die Krankenkassen verpflichten sich

dabei, dass ihre Versicherten auf Rezept nur die Medikamente ihrer

Partner erhalten, während die Hersteller für diese Zusage einen

Mengenrabatt gewähren. Die Krankenkassen können zudem entscheiden, ob

sie ihre Versicherten bei den rabattierten Medikamenten von der

gesetzlichen Zuzahlung in Höhe von 5 bis 10 Euro pro

rezeptpflichtiger Packung entbinden - entweder komplett oder zur

Hälfte.



"Die Rabattverträge schränken zwar die Versorgungsfähigkeit und

Therapiebreite in den Apotheken erheblich ein, helfen aber den

Krankenkassen, jedes Jahr mehrere Milliarden Euro einzusparen", sagt

Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV).

"Umso unverständlicher ist es deshalb, wenn die Krankenkassen ihre

Versicherten nicht an den Ersparnissen teilhaben lassen." Becker sagt

auch: "Wenn die Krankenkassen ihre Versicherten wirklich entlasten

wollen, sollten sie ihnen die Zuzahlungen erlassen, wenn zugleich die

Ersparnisse aus den Rabattverträgen immer weiter steigen."



Zum Hintergrund: Im Jahr 2015 haben die gesetzlichen Krankenkassen

durch Rabattverträge mehr als 3,6 Mrd. Euro eingespart; allein in den

ersten drei Quartalen des Jahres 2016 beliefen sich die Ersparnisse

schon auf mehr als 2,8 Mrd. Euro - ein neuer Jahresrekord für 2016



ist in Sicht. Die gesetzlichen Zuzahlungen für Arzneimittel zu

Gunsten der Krankenkassen liegen derweil pro Jahr bei mehr als 2 Mrd.

Euro. Knapp sieben Millionen Menschen - etwa zehn Prozent aller

gesetzlich Krankenversicherten - sind nach Erreichen ihrer

Belastungsgrenze generell von Zuzahlungen befreit.



Weitere Informationen unter www.abda.de







