Kommerzieller Erfolg mit Google AdWords

Das mit Abstand angesehenste SEA System der Welt sind Google AdWords. Dieses System wird von Google stets weiter ausgebaut und durch neue Funktionen perfektioniert:

(firmenpresse) - Vor allem das Zertifizierungsprogramm von Google AdWords wird ständig weiterentwickelt. Qualifizierte Agenturen haben seit Oktober 2013 die Chance Google Partner zu werden. Erfahren Sie in diesem Beitrag mehr über Google AdWords und AdWords Agenturen.

Der Google Partner Status

Den Google Partner Status erhält eine Agentur, wenn unterschiedliche Kriterien erfüllt sind. Die Möglichkeit auf einen Google Partner Status hat jedes Unternehmen. Jedoch müssen dafür die folgenden Faktoren eingehalten werden.

Hierfür muss eine AdWords Agentur einen Kundenstamm besitzen und einen monatlichen Umsatz von 10.000 US Dollar innerhalb von 3 Monaten erzielen.

Ein sehr wichtiger Faktor sind die AdWords Zertifizierungen, welche ein Mitarbeiter der Agentur abgelegt haben muss. Diese Fachkompetenz wird durch zwei Prüfungen erhalten.

Lohnenswerte Vorteile einer AdWords Agentur

Damit Risiken vermieden werden, sollten Sie sich von einer AdWords Agentur beraten lassen. Eine Google Partner Agentur ist auf dem Gebiet der AdWords immer auf dem aktuellsten Stand und erhält regelmäßig aufgrund von Tools und Schulungen die neuesten Informationen. Ein großer Vorteil in dem Bereich AdWords ist vorhandenes Wissen und jahrelange Erfahrung.

AdWords AgenTurbo

Die Agentur AdWords AgenTurbo ist Google Partner und bietet Ihren Kunden ihr vorhandenes Know-How, sowie Erfahrung und Qualität im Bereich von Google AdWords. AdWords AgenTurbo ist Experte für AdWords und Onlinewerbung. Vermarkten Sie Ihr Unternehmen im Internet und nutzen Sie die Möglichkeit die Bekanntheit Ihres Unternehmens zu steigern.

Interview mit Herr Wenzel

ONMA: Welche Vorteile bietet eine AdWords Agentur?

Herr Wenzel: Ein Kundenstamm und die nötige Erfahrung sind Vorteile einer AdWords Agentur. Außerdem wissen die Mitarbeiter einer AdWords Agentur, wie mit Problemen umgegangen werden muss und wie Lösungen gefunden werden. Zwischen den einzelnen Agenturen gibt es jedoch Unterschiede, da theoretisch jeder AdWords anbieten könnte. Heutzutage gibt es nur ein anerkanntes Zertifikat und das ist der Google Partner Status. Dieser kann mit einem Umsatz von 7.500 Euro innerhalb von drei Monaten und einem gewissen Kundenstamm erreicht werden. Noch dazu muss in der Agentur ein zertifizierter Mitarbeiter vorhanden sein und eine gewisse Leistung muss von der Agentur erbracht werden. Bei einer Agentur ohne Google Partner Status sollte sich ein Kunde immer fragen, warum die Agentur diesen Status nicht hat.

ONMA: Welche Vorteile bringt die Google Partnerschaft AdWords AgenTurbo?

Herr Wenzel: Es zeigt den Kunden, dass wir Qualität liefern können und dass wir einen Kundenstamm besitzen. Außerdem sitzt ein zertifizierter Mitarbeiter dahinter, der weiß was er tut. Ein großer Vorteil, welcher den Kunden gar nicht so bewusst ist, ist das wir einen Ansprechpartner bei Google haben. Ich bin außerdem in einer Community, die nur Google Partner umfasst. Google bietet auch Fortbildungen für den Bereich AdWords an. Diese sind für zertifizierte Nutzer gratis.

ONMA: Warum sollte man eine Google AdWords Kampagne professionell erstellen lassen?

Herr Wenzel: So ist die Kampagne von Anfang an in jedem Bereich ideal eingerichtet. Die Ziele sollten von den Kunden definiert werden und damit festlegen, welche Bereiche beworben werden sollen, denn ohne Ziel lässt sich eine Kampagne nicht professionell einrichten. Ein Werbezeitplan kann aufgestellt werden, sodass beispielsweise nachts weniger oder gar nicht geworben wird und dafür auf mobilen Endgeräten mehr geworben wird. Eine AdWords Kampagne sollte auf jeden Fall professionell von einer Agentur gemacht werden.

ONMA: Vielen Dank!

AdWords AgenTurbo ist ein Experte im Bereich der Google AdWords und kann so auch Ihnen und Ihrem Unternehmen ein starker Partner auf dem Weg zu mehr Umsatz sein.

