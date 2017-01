Farbenfrohe Newcomer – HUDORA bringt mit Skate Wonders eine neue Design-Linie für Kinder auf den Markt

Bunte Rollen, farbenfrohe Designs und jede Menge Spaß an Bewegung. Die neue Modell-

Reihe von HUDORA besteht aus beliebten Rollsport-Artikeln aller Art inklusive Zubehör

und Sicherheitsausrüstung und richtet sich vor allem an junge Mädchen. Doch auch der

Handel soll von der neuen Range profitieren: die einzelnen Artikel lassen sich gemeinsam

optimal am Point of Sale präsentieren.

42897

(firmenpresse) - Remscheid, Januar 2017

Im Frühjahr 2017 erscheint die neue Skate Wonders Design-Linie von HUDORA auf dem

Markt. Die Reihe beinhaltet beliebte Rollsportartikel sowie passende Accessoires und

Schutzausrüstung.

Die Skate Wonders reichen von Rollschuhen im klassischen Retro-Look über kleine und

große Skateboards bis hin zum beliebten Scooter. Auch die nötige Schutzausrüstung kommt

im passenden Design. Helme und Protektoren sorgen bei der Fahrt für die nötige Sicherheit.

Abgerundet wird das Sortiment durch praktische Accessoires wie die Tragetasche für

Rollschuhe. Die komplette Linie ist in den modernen Trendfarben Hellblau und Rosa gehalten

und richtet sich hauptsächlich an junge Mädchen.

Ein großer Vorteil der Design-Linie für den Handel ist die ideale Möglichkeit der Präsentation

am Point of Sale. Die Produkte können im Handel emotionsstark als ganzes Sortiment

arrangiert werden und erreichen so die volle Aufmerksamkeit der Kunden.

Mit den Skate Wonders folgt HUDORA dem aktuell wieder aufblühenden Rollschuh-Trend.

„Rollschuhe und Retro-Boards liegen wieder voll im Trend“, sagt Dr. Maximillian Dornseif,

Geschäftsführer der HUDORA GmbH. „Mit der neuen Skate Wonders Serie möchten wir vor

allem dem Fachhandel eine optimale Möglichkeit der Warenpräsentation im Geschäft

bieten.“

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HUDORA – Produkte für Spaß an gemeinsamer Bewegung.



Sport, Fitness und Lifestyle: Vier Generationen Erfahrung und Pioniergeist machen uns zum

führenden Unternehmen auf unserem Gebiet. Mit Gespür für Trends und modernes Design

entwickeln wir in Remscheid Sport- und Fitnessprodukte, die europaweit bewegen und begeistern.

60 Mitarbeiter verfolgen dabei unser Ziel: nachhaltig und sozial verantwortlich produzierte Qualität

zum fairen Preis.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HUDORA GmbH

Leseranfragen:

HUDORA GmbH

Jägerwald 13

42897 Remscheid



Tel.: 02191 951760

E-Mail: service(at)hudora.de

Website: www.hudora.de

Online-Shop: www.hudora-shop.de

PresseKontakt / Agentur:

HUDORA GmbH

Michael Styla

Jägerwald 13

42897 Remscheid



Tel.: 02191 93484-44

Email: presse(at)hudora.de

Datum: 13.01.2017 - 10:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1444085

Anzahl Zeichen: 1880

Kontakt-Informationen:

Firma: HUDORA GmbH

Ansprechpartner: Michael Styla

Stadt: Remscheid

Telefon: 021919348444



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung