10. Jordan-Kreuzfahrt-Messe am 19.02.2017



11 bis 17 Uhr, Musikhalle, Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg



(firmenpresse) - Meer erleben - Kreuzfahrt Ahoi!



Kreuzfahrten sind so individuell wie die Menschen, die gerne auf Wasserwegen die Welt entdecken. Entsprechend vielfältig ist das Angebot für Genießer, Entdecker und Abenteurer, das wir Ihnen in diesem Jahr mit vielen Reedereien auf unserer 10. JORDAN-Kreuzfahrtmesse präsentieren.







Leinen los für Ihre Wunschreise! Luxus pur auf prunkvollen Segeljachten, Wohlfühlurlaub für die ganze Familie mit großen und kleinen Kreuzfahrtschiffen auf den sieben Weltmeeren, faszinierende Flusskreuzfahrten auf Europas schönsten Flüssen, kleine und feine Segeltörns auf großen Binnengewässern – all das und noch viel mehr können Sie auf unserer Messe in entspannter Atmosphäre und bei bester Beratung entdecken.







An Messeständen und in spannenden Kreuzfahrtvorträgen informieren Vertreter der Reedereien über Schiffe und Routen, Reiseziele und die aktuellsten Kreuzfahrt Neuigkeiten. Selbstverständlich steht Ihnen auch das kreuzfahrterfahrene JORDAN-Team während der Messe und jederzeit in unseren Reisebüros bei der individuellen Planung Ihrer Reise sachkundig zur Seite.



Genießen Sie Ihren Messebesuch und entdecken Sie Ihr Traumschiff. Profitieren Sie von 3% Messerabatt ab/bis Hafen auf alle Neubuchungen.







http://www.reisebuerojordan.de/de/events/10.-jordan-kreuzfahrtmesse-19.02.2017.html



