Angrillen und Richtfest am 21. und 22. Januar

Das Angrillen zum Jahresbeginn ist inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Autohaus Heidenreich GmbH. Jedes Jahr läutet der Opel- und Hyundai-Händler aus Witzenhausen die Grill-Saison zum Jahresbeginn ein und präsentiert dabei diverse Fahrzeugangebote.

Das Angrillen zum Jahresbeginn ist inzwischen ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Autohaus Heidenreich GmbH. Jedes Jahr läutet der Opel- und Hyundai-Händler aus Witzenhausen die Grill-Saison zum Jahresbeginn ein und präsentiert dabei diverse Fahrzeugangebote. Diesmal wird der Grill am 21. und 22. Januar am Standort Eschwege auf Temperaturen gebracht: „Dass wir unser traditionelles Angrillen in diesem Jahr in Eschwege veranstalten liegt unter anderem daran, dass wir sehr gut mit unseren Bauarbeiten vor Ort vorangekommen sind und das Angrillen mit unserem Richtfest verbinden möchten“, so Jörg Heidenreich. Der Geschäftsführer des Autohauses hat rund 250.000 Euro in den Standort investiert und damit unter anderem den Bau einer neuen Karosserie- und Nutzfahrzeugwerkstatt sowie einer modernen Fahrzeugaufbereitungshalle finanziert. Ziel ist es, den Service in Eschwege für die Kunden noch weiter auszubauen.



„Während die Firma Hornschu beim Show-Grillen für Unterhaltung sorgt, können unsere Gäste jeweils von 10 bis 16 Uhr den Fortschritt unserer Bauarbeiten begutachten. Dabei lohnt es sich, auch mal einen Blick auf unsere aktuellen Fahrzeugangebote zu werfen, die zum Angrillen besonders feurig sind“, so Heidenreich. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung wird außerdem eine Grill-Ausstellung sein, bei der sich die Gäste schon einmal Appetit für die nächste Grillsaison holen können. Außerdem wird es ein Gewinnspiel vor Ort geben.



Mehr zum Angrillen und das Richtfest in Eschwege erfahren Interessierte auf der Autohaus-Website unter www.autohaus-heidenreich.com.



Wann:

Samstag, 21. Januar und Sonntag, 22. Januar 2017

Jeweils von 10 bis 16 Uhr



Wo:

Autohaus Heidenreich, Thüringer Straße 22b, Eschwege

Wir freuen uns auf Sie!



Beratung, Verkauf und Probefahrten nur während der gesetzlichen Öffnungszeiten.





Das Autohaus Heidenreich mit Sitz in Witzenhausen und Eschwege blickt als familiengeführtes Unternehmen auf mehr als ein halbes Jahrhundert Erfolgsgeschichte zurück. 2009 feierte der Top-Ansprechpartner für Opel- und Hyundai-Fans im Werra-Meißner-Kreis sein 50-jähriges Bestehen. Schon 1959 betrieb Philipp Weissmüller als Großvater des heutigen Geschäftsführers Jörg Heidenreich einen Reifenhandel in Witzenhausen, der mit nur fünf Mitarbeitern zunächst noch sehr bescheiden und einfach anmutete. Als sich zehn Jahre später Werner Heidenreich mit ans Unternehmens-Lenkrad setzt, schnellt der Jahresumsatz-Tacho des Autohauses bereits auf die stolze Summe von 1,5 Millionen Mark, wiederum zehn Jahre später sind es sogar beeindruckende 6 Millionen Mark – ein Wachstum, das kaum noch zu bremsen ist. Ganz im Gegenteil: Mit Jörg Heidenreich, der das Unternehmen seit 1994 nun schon in dritter Generation führt, hat sich das Autohaus Heidenreich endgültig zu einer festen Größe in der regionalen Wirtschaft etabliert. Seit 1999 betreibt es einen zweiten Standort in Eschwege und steht als Vertragshändler der Marken Opel und Hyundai mit 45 hoch qualifizierten Mitarbeitern sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit einer erstklassigen Betreuung zur Seite.





Autohaus Heidenreich GmbH

Autohaus Heidenreich GmbH

Standort Eschwege

Thüringer Straße 22b

37269 Eschwege

Telefon: +49 (0) 5651 - 80 00 0

Fax: +49 (0) 5651 - 80 00 11

E-Mail: esw(at)autohaus-heidenreich.com



Autohaus Heidenreich GmbH

Standort Eschwege

Thüringer Straße 22b

37269 Eschwege

Telefon: +49 (0) 5651 - 80 00 0

Fax: +49 (0) 5651 - 80 00 11

E-Mail: esw(at)autohaus-heidenreich.com



