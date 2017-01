Appnext erzielt 2016 Rekordjahr

(ots) -



2016 markiert ein Rekordjahr im Hinblick auf die Anzahl neuer

Partner und einzelner Nutzer über mehrere Vertikale und Marktsegmente

hinweg, die ein 300-prozentiges Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr

mit sich bringt



Appnext (http://www.appnext.com), eine führende mobile

Entdeckungsplattform, gab heute bekannt, dass sie im Jahr 2016 ihre

Umsätze im Jahresvergleich verdreifacht hat. Mit mehr als 650

Millionen einzelnen Nutzern, die mit den von Appnext betriebenen

App-Empfehlungen interagieren, verfolgt das Unternehmen auch

weiterhin seine Mission, Mobilnutzern dabei zu helfen, genau die Apps

zu finden und zu verwenden, die sie zu verschiedenen Gelegenheiten im

Verlauf des Tages benötigen. Mit fünf neu eröffneten Niederlassungen

im vergangenen Jahr (USA, China, Südkorea, Zypern, Ukraine), hat

Appnext seine Größe verdreifacht und beschäftigt jetzt weltweit 110

Mitarbeiter.



Appnext wurde 2012 gegründet und versorgt Tausende von mobilen

Unternehmen mit skalierbaren Technologielösungen für Wachstum,

Einbindung und Monetarisierung und bietet zugleich greifbaren

Nutzerwert für seine Partner, zu denen führende Dienstprogramme,

Spiele, Marken-Apps, mobile Websites sowie Erstausrüster und

Mobilnetzbetreiber gehören. Durch seine Integration mit mehr als

12.000 Apps und Spielen ermöglichte Appnext im Jahr 2016 mehr als

1,29 Mrd. Videoaufrufe, 10 Mio. Taxifahrten und 720.000 Artikelkäufe.

Seit Appnext 2014 die erste Selbstbedienungsplattform der Welt

eingeführt hatte, die ausschließlich dem App-Marketing gewidmet ist,

entwickelte sich das Unternehmen zu einem Anbieter von transparenten

End-to-End-Technologielösungen für mobile Verleger und App-Vermarkter

aus verschiedenen Größenordnungen und Vertikalen.



Playrix, einer der führenden Spielverleger in den GUS- und

EU-Staaten, sieht in Appnext einen der wichtigsten Partner für seine



internationalen Veröffentlichungen und seine Anstrengungen zur

Nutzergewinnung. "Die Appnext-Plattform bietet eine unvergleichliche

Transparenz im Hinblick auf die Kampagnen-Performance und gibt uns so

die volle Kontrolle darüber, alles sofort zu optimieren, da wir

erkennen können, was am besten passt. Appnext hat umfassende und

dennoch einfach anwendbare Tools für das Kampagnen-Management, die

man problemlos als Branchen-Benchmark verwenden kann." - Nikolay

Sitnov, Head of User Acquisition, Playrix.



Elad Natanson, Gründer und CEO von Appnext: "2016 war ein

entscheidendes Jahr für Appnext und die gesamte Mobil- und

Adtech-Branche. In den vergangenen fünf Jahren haben wir stabile

Technologie- und Datenlösungen entwickelt, die von Tausenden von

Partnern weltweit verwendet werden. Wir freuen uns auf 2017 und sind

bereit, auf die sich wandelnden Anforderungen des Marktes zu

reagieren, eine neue Reihe innovativer Produkte einzuführen, durch

die die Nutzer ihr Leben mit Hilfe von Mobilgeräten besser erleben

können, und die Art und Weise, wie wir interagieren und Apps

entdecken und verwenden, zu verändern.



Über Appnext:



Appnext ist eine führenden mobile Entdeckungsplattform, die

Millionen von Nutzern dabei hilft, Apps in den jeweils passenden

Momenten des Tages zu erleben. Unsere Plattform bietet mobilen

Verlegern und App-Vermarktern End-to-End-Technologielösungen für

erstklassige Monetarisierung und App-Wachstum.



Appnext ist seit 2012 führend bei Mobil- und In-App-Videowerbung

und arbeitet mit den führenden Verlegern für Apps, Spiele und das

mobile Internet sowie mit Erstausstattern und Mobilfunkbetreibern

zusammen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Mobilfunkgeschäfte durch die

Bewerbung von Apps zu erweitern. Mit einer wachsenden Community von

mehr als 60.000 Entwicklern und 650 Mio. Nutzern weltweit haben wir

einen Marktplatz geschaffen, der Verleger und Werbetreibende direkt

und transparent miteinander verbindet und ihre Bestrebungen in Sachen

Monetarisierung und Werbung verstärkt. Weitere Informationen finden

Sie auf http://www.appnext.com. Folgen Sie Appnext auf Twitter

(https://twitter.com/appnext_updates), Facebook

(http://www.facebook.com/Appnext) und LinkedIn (http://www.linkedin.c

om/company/2651924?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3

A2-1-4%2CtarId%3A1433924888629%2Ctas%3Aappnext).







Pressekontakt:

e

Appnext:

Orit Sharon

orit(at)appnext.com

+972-3-7262993



Original-Content von: Appnext, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Appnext

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 10:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1444128

Anzahl Zeichen: 4943

Kontakt-Informationen:

Firma: Appnext

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung