Premiere: Radfernfahrt von der Donau ans Schwarze Meer

Von Belgrad entlang der Donau durch Rumänien und Bulgarien bis nach Burgas ans Schwarze Meer führt eine außergewöhnliche Radfernfahrt bei ihrer Premiere vom 15. bis 29. Juli.

Radreise durch herrliche Natur

(firmenpresse) - Der Radreiseveranstalter Huerzeler Bicycle Holidays hat für die "Pedalritter" eine attraktive Route zusammengestellt. Die individuelle Anreise ermöglicht den sportbegeisterten Urlaubern, die Hauptstadt Serbiens vor der Radreise ausgiebig zu erkunden. Belgrad begeistert seine Gäste durch den besonderen Kulturmix, den die Stadt ihrer ehemaligen Grenzlage zwischen Orient und Okzident und der Position Jugoslawiens im kalten Krieg verdankt.



Die mächtige Donau und die abwechslungsreiche Landschaft Serbiens begleiten die Teilnehmer der Tour für einige Tage, bevor die Fahrt über Drobeta Turnu Severin in Rumänien nach Bulgarien führt. Von Belogradtschik über Vratza geht die Reise in die Hauptstadt Sofia und weiter über Plovdid, Stara Sagora und Sliwen nach Burgas. Die Industrie- und Hafenstadt ist das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum des gesamten Südostens von Bulgarien. Außerdem ist Burgas dank seiner Lage am Schwarzen Meer, seiner unter Naturschutz stehenden Seen, der antiken und mittelalterlichen Siedlungen und seiner bekannten Festivals ein begehrtes Reiseziel für Besucher aus ganz Europa und Asien. Zum Ausklang dieser außergewöhnlichen Radreise unternehmen die Teilnehmer einen Ausflug nach Pomorie mit einer Weinverkostung.



Um die 70 bis 145 Kilometer langen, überwiegend hügeligen Tagesetappen zu bewältigen, ist eine gute Kondition erforderlich Gefahren wird in drei Stärkeklassen, für Einsteiger ist die Tour nicht geeignet.



Mit Übernachtungen und Halbpension, Abschlussdinner, Radsportpaket, dem Ausflug nach Pomorie und erstklassiger Betreuung durch das Team von Huerzeler Bicycle Holidays kostet die Radfernfahrt 1.990 Euro pro Person im Doppelzimmer oder 2.450 Euro im Einzelzimmer. Mieträder sind gegen Aufpreis buchbar. Die Reise kann mit der Radfernfahrt von Wien nach Belgrad vom 8. bis 15. Juli kombiniert werden. Der Gesamtpreis liegt dann bei 3.130 bzw. bei 3.840 Euro. Information und Buchung: Mallorca-Aktiv, Tel.: 07033/692830 Fax: 07033/6928328, Internet: http://www.mallorca-aktiv.de, E-Mail: info(at)mallorca-aktiv.de.











Huerzeler Bicycle Holidays veranstaltet seit mehr als 25 Jahren Radsportferien in vielen Ländern. Das Angebot reicht von Radtraining über Radsportferien bis zu Rundreisen von Mallorca bis Amerika. Zu den Zielgruppen zählen ambitionierte Rennfahrer genauso wie Hobbyfahrer, Biker oder gemütliche Genussfahrer. Die Gäste trainieren wie die Profis oder genießen das intensive Naturerlebnis, die Schönheiten der Landschaften und das angenehme Klima, aber auch die Gastfreundschaft und Geselligkeit im Kreise Gleichgesinnter.



Huerzeler Bicycle Holidays

