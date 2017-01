Ein starker Partner, wenn es um Präzisionswerkzeuge geht.

REWOTEC bietet als junges Unternehmen Präzisionswerkzeuge in Kombination mit modernem Serviceangebot.

Rewotec Präzisionswerkzeuge

(firmenpresse) - Präzisionswerkzeuge müssen höchste Qualitätsansprüche erfüllen, um eine wirtschaftliche und prozesssichere Fertigung zu garantieren. An Material und Verarbeitung der Präzisionswerkzeuge werden höchste Anforderungen gestellt. Das sehr hochwertige Produktportfolio von REWOTEC bietet eine große Auswahl aus den Bereichen Zerspanung, Spanntechnik, Messtechnik und Prüftechnik.



Das junge und dynamische Unternehmen aus Feistritz bei Knittelfeld hat sich höchste Qualität zur Aufgabe gemacht. Der Anbieter stellt Präzisionswerkzeuge vor, die überwiegend aus deutscher Produktion von ISO 9001 zertifizierten Lieferanten stammen. Das junge Team um Wolfgang Reiter kann besonders stolz darauf sein, dass viele Werkzeuge, welche oftmals bereits als Sonderwerkzeuge angeboten werden, bei REWOTEC zum Standard Sortiment gehören.



REWOTEC bietet nur Produkte von Herstellern an, die eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren können. Somit werden REWOTEC Präzisionswerkzeuge den hohen Ansprüchen einer wirtschaftlichen Fertigung mehr als gerecht. Egal ob Schaftfräser, Gewindebohrer, Gewindefräser, Drehwerkzeuge, Spannmittel, Lehren oder Messwerkzeuge, bei REWOTEC erhalten Kunden stets das richtige Produkt für Ihre Anwendung. Selbstverständlich erfüllt jedes einzelne Produkt die hohen Ansprüche, die das Unternehmen sich selbst gesetzt hat.



Der besondere Service, den das junge Unternehmen zusätzlich bietet, rundet das umfangreiche Angebot ab. Werkzeuge werden repariert, nachgeschliffen und neu beschichtet, wenn es notwendig geworden ist. REWOTEC bietet seinen Kunden eine spezielle Toolbox für den schonenden Versand der Werkzeuge an. Bevor Werkzeuge überarbeitet, repariert, nachgeschliffen oder beschichtet werden, erhaltet der Kunde einen kostenlosen Kostenvoranschlag. Diese Vorgehensweise macht Reparaturen ausgesprochen fair für den Kunden. Transparenz und Information lassen den Kunden die Reparaturkosten schneller mit neuen Anschaffungskosten vergleichen und eine Berechnung der Wirtschaftlichkeit anstellen.





Mit seinem Beschaffungs-Service bietet REWOTEC seinen Kunden einen ganz besonderen Mehrwert an. Produkte welche Kunden im Onlineshop des Unternehmens nicht finden können, werden schnell und zuverlässig durch das Team von REWOTEC zu sehr attraktiven Konditionen beschaffen. Durch diese Dienstleistungen, kompetente Kundeberatung und Anwendungstechnik beim Kunden vor Ort, hebt sich REWOTEC klar und deutlich von reinen Verkäufern ab.



Spezielle Anfertigungen von Sonderwerkzeugen nach Vorgaben des Kunden werden in höchster Qualität aus HSS, VHM, PKD, CVD, CBN entweder als Monoblock oder als Modularwerkzeuge mit Wendeschneidplatten angefertigt. Die Werkzeugspezialisten setzen sich zum Ziel, auch Sonderwerkzeuge innerhalb kürzester Zeit liefern zu können. Kundenspezifische VHM Sonderwerkzeuge sind daher je nach Ausführung bereits ab 24 Std. nach Auftragseingang beim Kunden. So steht den Kunden ein starker Partner zur Seite, wenn es um höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision geht.



Ein kostenloser Newsletter steht ebenfalls allen Kunden zur Verfügung, die regelmäßig über REWOTEC Aktionen und neue Fertigungslösungen auf dem neuesten Stand gehalten werden möchten. Die regelmäßige Information über Präzisionswerkzeuge ist fachgerecht zusammengestellt und bietet einen zusätzlichen Informationsservice für alle Interessenten.









Wolfgang Reiter, der Inhaber der Firma REWOTEC hat sich mit seinem Unternehmen ganz dem Thema Zerspantechnik verschrieben. REWOTEC bietet eine große Auswahl an wirtschaftlichen Zerspanlösungen, Sonderwerkzeuge, Spantechnik, sowie Mess- und Prüftechnik an.



