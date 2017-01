GOLDENE KAMERA 2017: Das Publikum entscheidetüber die "Beliebteste Satire-Show"

(ots) - In diesem Jahr entscheidet das Publikum,

welche Satire-Show in den vergangenen Monaten die meisten Zuschauer

vor den Bildschirmen begeistert hat. "Mit Witz und Verstand legen die

Gesichter dieser Shows den Finger in die Wunde, um absurde Momente zu

entdecken und unschöne zu entlarven. Die klugen Köpfe vor und hinter

der Kamera übernehmen mit ihren oft messerscharfen Analysen immer

mehr eine Kompassfunktion für die aktuelle gesellschaftliche

Stimmung", so Christian Hellmann, Chefredakteur der FUNKE

Programmzeitschriften. "Gerade in einem Jahr wie 2016 mit all den

politischen Brüchen und Unsicherheiten erlebte und erlebt die Satire

ein großes und für uns durchaus preiswürdiges Comeback."



Ab sofort kann bis zum 27. Januar abgestimmt werden, wer als

Favorit in der Kategorie "Beliebteste Satire-Show" mit der GOLDENEN

KAMERA von den Lesern und Zuschauern ausgezeichnet wird. Zur Wahl

stehen die "heute-show" (ZDF), "Die Anstalt", (ZDF) "Mann, Sieber!"

(ZDF), "extra 3" (NDR/Das Erste), "Neo Magazin Royale" (ZDF_neo/ZDF),

"Nuhr im Ersten" (Das Erste), "Ladies Night" (Das Erste), "3. Stock

links" (BR/Das Erste), "PussyTerror TV" (WDR/Das Erste),

"Mitternachtsspitzen" (WDR), "Spätschicht" (SWR), "Asül für Alle"

(BR), "Schlachthof" (BR), "Die Mathias Richling Show" (SWR), "Das

Lachen der Anderen" (WDR), "Dittsche - Das wirklich wahre Leben"

(WDR), "Sträters Männerhaushalt" (WDR), "Quer" (BR), "Alfons und

Gäste" (SR/SWR) und "SchleichFernsehen" (BR).



Abgestimmt werden kann online unter www.goldenekamera.de sowie

telefonisch und per SMS. Alle wichtigen Informationen hierzu finden

Sie in den Programmzeitschriften, Tageszeitungen sowie Onlineportalen

der FUNKE MEDIENGRUPPE.



Die GOLDENE KAMERA findet am Samstag, 4. März 2017, in der Hamburg

Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.





Am Samstag, 18. Februar 2017, läuft bereits die Show zur

Verleihung der GOLDENEN KAMERA Digital Awards ab 21:55 Uhr in ZDFneo

und auf goldenekamera.de.



Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unter

goldenekamera.de.



