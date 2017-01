Verfassungsbeschwerde gegen Anti-Whistleblower-Paragraf zur "Datenhehlerei" eingereicht

(ots) - Ein Bündnis von Bürgerrechtsorganisationen und

Journalisten hat Verfassungsbeschwerde gegen den

"Datenhehlerei"-Paragrafen im Strafgesetzbuch eingelegt. Der von der

großen Koalition neu geschaffene Straftatbestand (§ 202d StGB) stellt

den Umgang mit "geleakten" Daten unter Strafe, ohne für angemessenen

Schutz der Presse zu sorgen. Damit kriminalisiert das Gesetz einen

wichtigen Teil der Arbeit investigativer Journalisten und Blogger

sowie ihrer Informanten und Helfer.



Die 2015 gegründete Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat die

Verfassungsbeschwerde koordiniert und im Namen von netzpolitik.org,

Reporter ohne Grenzen (ROG) sowie von sieben Journalisten und

Bloggern eingereicht. Darunter sind die netzpolitik.org-Redakteure

Markus Beckedahl und Andre Meister, die Investigativjournalisten

Peter Hornung (NDR, Panama Papers) und Hajo Seppelt (ARD,

Olympia-Doping) sowie die IT-Journalisten Holger Bleich, Jürgen

Schmidt (beide vom Magazin c't) und Matthias Spielkamp. Weitere

Beschwerdeführer sind der Richter und GFF-Vorsitzende Dr. Ulf

Buermeyer sowie ein Anwalt und ein IT-Experte, die jeweils regelmäßig

investigativ arbeitende Medien beraten.



"Der Datenhehlerei-Paragraf eröffnet ein neues Einfallstor für

Durchsuchungen von Redaktionen, die auf anderer Rechtsgrundlage aus

guten Gründen für verfassungswidrig erklärt wurden", sagte der

GFF-Vorsitzende Buermeyer. "Das Gesetz ist so schlampig formuliert,

dass es ein strafrechtliches Minenfeld für investigativ arbeitende

Journalisten und ihre Helfer schafft. Das ist mit der Pressefreiheit

nicht vereinbar."



"Investigative Journalisten und Blogger dürfen nicht

kriminalisiert werden, bloß weil sie ihren Job machen, mit 'Leaks'

arbeiten und dadurch Machtmissbrauch oder Angriffe auf die

Bürgerrechte zutage bringen", sagte Markus Beckedahl, Chefredakteur



von netzpolitik.org. "Statt die Pressefreiheit durch neue

Straftatbestände wie die Datenhehlerei weiter auszuhöhlen, brauchen

wir mehr Presserechte, aber diese auch für Blogger und vernetzte

Redaktionen."



"Diese absurde Vorschrift droht Whistleblower und Experten wie

Juristen oder IT-Fachleute abzuschrecken, ohne deren Hilfe

Journalisten und Blogger viele gesellschaftliche Missstände nicht

aufdecken könnten", ergänzte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr.

"Wenn selbst eine gefestigte Demokratie wie Deutschland Journalisten

zu Kriminellen erklärt, bloß weil sie mit durchgestochenen Daten

arbeiten, ist das ein verheerendes internationales Signal."



Die Beschwerde verfassten Prof. Dr. Katharina de la Durantaye

(Humboldt-Universität zu Berlin), der Kölner Strafverteidiger Dr.

Nikolaos Gazeas und Dr. Sebastian J. Golla (Johannes

Gutenberg-Universität Mainz), unterstützt von Sebastian Thess

(Humboldt-Universität zu Berlin). Teilnehmer der Humboldt Law Clinic

Internetrecht (HLCI) haben im Vorfeld Recherchearbeit geleistet.



PRESSEFREIHEIT MUSS AUCH FÜR BLOGGER, BÜRGERJOURNALISTEN UND

HILFSPERSONEN GELTEN



Ziel der Verfassungsbeschwerde ist es, den

Datenhehlerei-Paragrafen vom Bundesverfassungsgericht für nichtig

erklären zu lassen. So sollen die Beschwerdeführer und mit ihnen alle

Journalistinnen und Journalisten vor Strafverfolgung und insbesondere

vor Ermittlungsmaßnahmen wie Redaktionsdurchsuchungen und

Beschlagnahmen von Recherche-Materialien geschützt werden. Dadurch

will das Bündnis nicht zuletzt verhindern, dass die neuen

Vorschriften Informanten und andere journalistische Quellen

einschüchtern und auf diese Weise investigative journalistische

Recherchen behindern.



Die Beschwerdeführer erhoffen sich außerdem eine

höchstrichterliche Klarstellung, dass der grundgesetzliche Schutz der

Pressefreiheit auch für Blogger, Laienjournalisten und externe

Hilfspersonen von Journalisten wie die klagenden IT-Experten und

Juristen gilt. Ein klares Urteil in dieser Frage hätte auch eine

internationale Ausstrahlungswirkung: Es wäre ein wichtiges Signal

gegen die Bemühungen von Diktaturen und autoritären Regierungen,

Bürgerjournalisten und Blogger bis in UN-Resolutionen hinein durch

eine sehr enge Journalismus-Definition vom Schutzbereich der

Pressefreiheit auszuklammern, um Informationen leichter kontrollieren

zu können.



BIS ZU DREI JAHRE HAFT FÜR "HANDEL" MIT RECHTSWIDRIG ERLANGTEN

DATEN



Der neue Straftatbestand ist seit dem 18. Dezember 2015 in Kraft;

der Bundestag hatte ihn zwei Monate zuvor als § 202d StGB gut

versteckt im Gesetzespaket zur Vorratsdatenspeicherung und ohne

Debatte verabschiedet. Am 16. Dezember 2016 hat die GFF nun die

Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht.

Finanziert wird sie von netzpolitik.org, Reporter ohne Grenzen sowie

der GFF.



Der Datenhehlerei-Paragraf stellt den Umgang mit Daten unter

Strafe, die jemand zuvor rechtswidrig erworben hat; es drohen bis zu

drei Jahre Haft oder Geldstrafe. Die Norm richtet sich zwar der

Absicht des Gesetzgebers nach in erster Linie gegen den Handel zum

Beispiel mit gestohlenen Kreditkarten- oder Nutzerdaten. Aufgrund

mangelnder Sorgfalt bei der Formulierung des Gesetzes erfasst sie

darüber hinaus aber auch das Sich-Verschaffen, die Überlassung und

Verbreitung elektronisch gespeicherter Daten, die von Hinweisgebern

("Whistleblowern") an Journalisten weitergegeben wurden.



Hinzu kommt eine Ergänzung in Paragraf § 97 der

Strafprozessordnung. Danach begründet der Verdacht auf Datenhehlerei

eine Ausnahme vom Beschlagnahmeverbot im Zusammenhang mit dem

journalistischen Zeugnisverweigerungsrecht. Dies eröffnet eine

gefährliche Hintertür, um Redaktionen durchsuchen und dort gefundenes

Material beschlagnahmen zu können.



UNZUREICHENDER SCHUTZ FÜR INFORMANTEN UND HELFER VON JOURNALISTEN



Damit greift die neue Strafvorschrift unverhältnismäßig in die

Freiheit der journalistischen Recherche ein, indem sie den Umgang mit

Materialien von Whistleblowern im Grundsatz unter Strafe stellt.

Ausnahmen sieht sie dem Wortlaut des Gesetzes nur für Handlungen vor,

die "ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder

beruflicher Pflichten dienen". Dazu zählt das Gesetz insbesondere

Handlungen "berufsmäßiger" Journalisten und Journalistinnen.



Diese Ausnahmen sind schon für Journalisten lückenhaft, da sie

nebenberufliche oder auch aus privatem Interesse handelnde

Berufsjournalisten nicht einschließen. Noch unzureichender ist der

Schutz für externe Experten wie Anwälte oder IT-Fachleute, wie sie

von Journalisten bei der Sichtung und Bewertung geleakter Daten

regelmäßig zu Rate gezogen werden.



Schwerer als die Gefahr einer tatsächlichen Verurteilung von

Journalisten wegen des Entgegennehmens oder der Weitergabe geleakter

Daten wiegt dabei das Risiko strafrechtlicher Ermittlungen bis hin zu

Durchsuchungen: Sie würden das Vertrauensverhältnis zwischen

Journalisten und ihren Informanten schwer beeinträchtigen und damit

die journalistischen Recherchemöglichkeiten schwächen.



Diese einschüchternde Wirkung greift schon, ohne dass es bereits

zu konkreten Ermittlungen gekommen wäre. Allein die Möglichkeit von

Durchsuchungen und Beschlagnahmen führt dazu, dass

Informationsquellen für Journalisten versiegen und dass die Arbeit

mit zugespielten Informationen erschwert wird. Denn schon jetzt

weigern sich Informanten, geleaktes Material zu übergeben und damit

einer unabhängigen Prüfung zugänglich zu machen. Ebenso sind

beispielweise externe IT-Experten schwerer als zuvor zur Auswertung

zugespielter Daten zu gewinnen, weil sie Strafverfolgung fürchten.



BEISPIELE: RECHERCHEN ZU GEHEIMDIENSTEN, PANAMA PAPERS,

OLYMPIA-DOPING



Die Beschwerdeführer machen die Gefahr geltend, sich oder ihre

Informanten und Helfer durch den Datenhehlerei-Paragrafen bei

künftigen typischen Recherchen dem Risiko einer Strafverfolgung

auszusetzen. So thematisieren und veröffentlichen die

netzpolitik.org-Redakteure Markus Beckedahl und Andre Meister

regelmäßig Dokumente zur Arbeit deutscher und internationaler

Geheimdienste, darunter auch Verschlusssachen etwa zur Arbeit von

Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz.



Der NDR-Journalist Peter Hornung arbeitete intensiv an der

Auswertung der Panama Papers zu den Briefkastenfirmen von Politikern

und Prominenten mit und koordinierte die Hörfunkberichterstattung

darüber in der gesamten ARD. Heute arbeitet er regelmäßig mit "Leaks"

zum VW-Abgas-Skandal. Der investigative Sportjournalist Hajo Seppelt

gab durch seine Recherchen und Berichte die entscheidenden Anstöße

zur Aufdeckung des systematischen russischen Staatsdopings.



Jürgen Schmidt, Redakteur der Computerzeitschrift c't und des

Online-Portals heise Security, deckte etwa gravierende

Sicherheitslücken beim Online-Banking eines Geldinstituts sowie bei

der Abwicklung von Kreditkartenzahlungen auf. Bei derartigen

Recherchen ist er auf ein Netz externer IT-Experten angewiesen. Der

ebenfalls klagende Rechtsanwalt wird von Redaktionen regelmäßig zur

rechtlichen Bewertung derartiger Vorgänge herangezogen, der

IT-Experte zur technischen Analyse und Auswertung.



Wären die Vorschriften zur Datenhehlerei zur Zeit der jeweiligen

Recherchen bereits in Kraft gewesen, hätten die Beschwerdeführer in

mehreren dieser Fälle den Tatbestand wohl erfüllt. Dagegen machen sie

in ihrer Verfassungsbeschwerde Verletzungen der Presse- und

Rundfunkfreiheit, des allgemeinen Gleichheitsgebots, der Freiheit der

Berufsausübung und des strafrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatzes

geltend.



WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:



- Hintergrundmaterial zur Verfassungsbeschwerde:

https://freiheitsrechte.org/datenhehlerei

- Fragen und Antworten zur Verfassungsbeschwerde:

https://freiheitsrechte.org/datenhehlerei-faq/

- Online-Petition zur Unterstützung der Verfassungsbeschwerde:

www.reporter-ohne-grenzen.de/mitmachen/petition-datenhehlerei

- Mehr von netzpolitik.org zum Datenhehlerei-Verbot:

https://netzpolitik.org/?s=datenhehlerei

- Mehr zum Einsatz von Reporter ohne Grenzen für

Informationsfreiheit im Internet:

www.reporter-ohne-grenzen.de/themen/internetfreiheit







