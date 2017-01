Im ZDF: "Das Sacher. In bester Gesellschaft" /

Event-Zweiteiler mit Starbesetzung (FOTO)

Das legendäre Wiener Hotel als Schauplatz eines vielschichtigen

und bewegenden Gesellschaftsdramas: Am Montag, 16. Januar, und

Mittwoch, 18. Januar 2017, jeweils 20.15 Uhr, zeigt das ZDF den

Event-Zweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft". Regisseur

Robert Dornhelm inszenierte die ZDF/ORF-Produktion nach den

Drehbüchern von Rodica Doehnert ("Das Adlon"). Im Ensemble des

aufwändig produzierten historischen Fernsehfilms spielen neben vielen

anderen Josefine Preuß, Julia Koschitz, Ursula Strauss, Florian

Stetter, Peter Simonischek, Bernhard Schir, Joachim Król, Simon

Schwarz, Laurence Rupp, Robert Palfrader, Jasna Fritzi Bauer, Robert

Stadlober und Dietmar Bär.



Das Sacher, bis heute Inbegriff Wiener Lebensart, wird um die

Jahrhundertwende 1900 Schauplatz politischer Auseinandersetzungen,

heimlicher Affären und dunkler Intrigen. Gegen alle Widerstände

übernimmt Anna Sacher (Ursula Strauss) nach dem Tod ihres Mannes die

Leitung des Hauses und macht es zum wichtigsten Treffpunkt der

königlich-kaiserlichen Elite. Auch die junge Fürstin Konstanze von

Traunstein (Josefine Preuß) und die Berliner Verlegerin Martha

Aderhold (Julia Koschitz) lernen sich im Sacher kennen. Konstanze

beginnt, von Martha ermutigt, ein Doppelleben als Schriftstellerin.

Doch die Freundschaft der beiden ungleichen Frauen gerät in Gefahr,

als Konstanze auf Marthas Ehemann Maximilian (Florian Stetter)

trifft. Und auch Konstanzes Ehemann Hans Georg von Traunstein

(Laurence Rupp), der sich in oppositionellen Kreisen der sich

auflösenden Doppelmonarchie bewegt, hütet ein Geheimnis: seine

uneheliche Tochter Marie (Jasna Fritzi Bauer). Sie wurde als Kind vor

dem Sacher entführt. Nach sechs Jahren in den Katakomben der Wiener

Staatsoper verlässt Marie ihr Versteck, um ihren leiblichen Vater

aufzusuchen.



Im Anschluss an den ersten Teil des Eventfilms zeichnet Autorin



Beate Thalberg in der Dokumentation "Die Königin von Wien - Anna

Sacher und ihr Hotel" am Montag, 16. Januar 2017, 21.50 Uhr, ein

Porträt der Hotelmanagerin und zugleich ein Zeit-und Sittengemälde

der österreichischen Monarchie in ihrer letzten Blüte.



