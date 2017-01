DreamHack 2017: XMG macht Leipzig wieder zum Gamer-Eldorado

High-End-Gaming mit XMG auf der DreamHack in Leipzig.

(firmenpresse) - Die Leipziger wissen einfach, was Zocker wirklich wollen: eSports-Turniere, eine riesige LAN-Party und natürlich die richtige Hardware! Deshalb hat Robert Schenker, Firmengründer und CEO von Schenker Technologies, 2016 erstmals die DreamHack nach Deutschland geholt. Nun geht das außergewöhnliche Event auf dem Leipziger Messegelände in die zweite Runde - größer, besser und lauter. Mit der Marke XMG bietet Schenker Technologies perfekt auf Gamer zugeschnittene Laptops und PCs, die direkt während der DreamHack ausprobiert werden können und an den XMG LAN Seats zur Verfügung stehen. Die DreamHack Leipzig 2017 findet vom 13. bis 15. Januar statt.

Leipzig, 12. Januar 2017 - Die DreamHack 2017 öffnet am 13. Januar ihre Pforten auf dem Messegelände Leipzig. Auf Besucher warten eSports-Turniere, der Ausstellungsbereich DreamExpo, Deutschlands größte LAN-Party, eine Stream-Area mit Deutschlands Streamer-Promis, ein großer Pokemon-Bereich und ein vollgepacktes Event-Programm. In diesem Rahmen präsentiert der Mitinitiator Schenker Technologies auch seine neuen Laptops und PC-Systeme speziell für Gamer. Spieler können die superschnellen Maschinen direkt am Stand ausprobieren. Außerdem bietet der Rucksack-PC XMG WALKER ein packendes Virtual-Reality-Erlebnis - ganz ohne störende Kabel.

XMG stellt neueste Gaming-Systeme vor

Am Stand von XMG können Besucher die Dreamhack Edtion des XMG SECTOR² testen. Der High-End-Gaming-Rechner steht auch im LAN-Bereich an allen XMG LAN Seats zur Verfügung. Ein weiteres Highlight ist der Rucksack-PC XMG WALKER, mit dem Besucher Virtual Reality ohne lästige Kabel erleben. Im beliebten XMG 6vs6-Bereich treten Teams in den neuesten Multiplayer-Titeln gegeneinander an und haben die Chance auf zahlreiche Sachpreise. Wer es etwas ruhiger angehen will, kann in der Couch-Area gemütlich per Gamepad an High-End-Gaming-Rechnern spielen. Natürlich wird auch das gesamte XMG-Lineup am Stand vorgestellt. Ein Highlight ist dabei der Laptop XMG P507, der nun auch mit 120-Hz-Display verfügbar ist.

PC-Traumkonfiguration: XMG SECTOR DreamHack Edition

Die DreamHack Leipzig 2017 wartet auch mit einem verlockenden Angebot für alle Gamer auf. Wer im Rahmen der Messe ein neues Gaming-System erwerben will, hat in diesem Jahr die Chance auf einen unwiderstehlichen Deal: Der Gaming-Rechner XMG SECTOR DreamHack Edition bietet absolute Spitzentechnik zum günstigen Messepreis. Das System glänzt durch aktuelle Premium-Komponenten namhafter Hersteller wie beispielsweise ASUS, BALLISTIX, SAMSUNG und SEAGATE. Das Hardwarepaket, das jeden Benchmark-Test mit Leichtigkeit meistert, gibt es im Rahmen der DreamHack zum unschlagbaren Preis von nur 1.999,00 Euro. Inhaber eines XMG Seat-Tickets dürfen zusätzlich sogar noch ihren kompletten Ticket-Preis in Höhe von 249,00 Euro anrechnen. Wer es in diesem Jahr nicht zur DreamHack nach Leipzig schafft, kann trotzdem zum Kampfpreis bestellen: Der Traumrechner kann auch direkt auf www.mysn.de/dreamhack-edition bestellt werden - so lange der Vorrat reicht.

DreamHack zum zweiten Mal in Deutschland

Schenker Technologies und damit auch die Marke XMG tragen großen Anteil an der Wahl des Standortes Leipzig. Im Rahmen der europaweiten Erschließung neuer Märkte begannen im Sommer 2013 die ersten Gespräche mit den schwedischen Erfindern des Event-Konzeptes DreamHack. Kurz darauf stellte Robert Schenker, Firmengründer und CEO von Schenker Technologies, die Idee einer DreamHack in Deutschland der Leipziger Messe vor. Schnell wurde klar, dass damit der dritte Partner gefunden war: Die schwedische DreamHack AB stellt das Konzept und die Dachmarke. Die Leipziger Messe hat, nicht zuletzt durch die Organisation der Games Convention, das nötige Know-how als Veranstalter großer Messen. So konnte die DreamHack 2016 erstmalig in Deutschland stattfinden. Schenker Technologies unterstützt die Messe auch 2017 wieder mit detaillierter Kenntnis der Gaming-Szene und zahlreichen Kontakten in der Branche. Nicht zuletzt dank dieses Engagements wächst die DreamHack schon im zweiten Jahr deutlich gegenüber 2016.

Eine Übersicht über alle Events während der DreamHack 2017 in Leipzig gibt es unter https://event.dreamhack.com





Schenker Technologies ist mit seinen erfolgreichen Marken SCHENKER und XMG einer der führenden Anbieter individuell konfigurierbarer Notebooks und PCs im Hochleistungsbereich. Die Geräte zeichnen sich vor allem durch die nahtlose Integration der jeweils neuesten und leistungsfähigsten Komponenten und Bauteile aus. Das Unternehmen wurde 2002 von Robert Schenker in Leipzig gegründet. Nach der Fusion mit dem Importeur tronic´5 mobile Computer GmbH wurde 2013 die tronic5-Unternehmensgruppe gebildet, deren zentraler Bestandteil Schenker Technologies ist. Der Hersteller vertreibt seine Geräte europaweit direkt über den eigenen Online-Shop mySN.de, über Internet-Händler sowie Elektrofachmärkte.

