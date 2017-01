Ab Sommer 2017: Revisionssichere und gesetzeskonforme E-Mail Archivierung mit ecoMAILZ

Mit ecoMAILZ können alle E-Mails und deren Anhänge vollständig, revisionssicher und gesetzeskonform archiviert werden.

Die Veröffentlichung von ecoMAILZ ist für Sommer 2017 geplant.

(firmenpresse) - Aachen, im Januar 2017. Das Jahr 2017 steht unter dem Motto "sichere und gesetzeskonforme E-Mail Archivierung". Ab Sommer 2017 können mit ecoMAILZ alle Anforderungen umgesetzt werden. Auch wenn ecoMAILZ erst im Sommer 2017 erscheint, stehen die Nutzer jetzt nicht unter Zugzwang. Mit der Einführung von ecoMAILZ können alle E-Mails und deren Anhänge vollständig, revisionssicher und gesetzeskonform archiviert werden. Anbieter dieser Archivlösung ist die ecoDMS GmbH aus Aachen, die bereits durch das beliebte Archivsystem ecoDMS sehr erfolgreich in der DMS-Branche unterwegs ist.

Selbstverständlich können mit ecoMAILZ rückwirkend auch ältere E-Mails archiviert werden. Das Startdatum der E-Mail Archivierung kann flexibel festlegt werden: So können zum Beispiel alle E-Mails ab dem 01.01.2017 archiviert werden.

Das zweistufige Archivierungskonzept eröffnet völlig neue Möglichkeiten bei der E-Mail Archivierung und sichert die Privatsphäre. Die Nutzer dürfen sich auf ein modernes E-Mail Archivierungssystem, das eine automatische, gesetzeskonforme und revisionssichere E-Mail Archivierung für jedermann möglich macht, freuen.

Bei der Entwicklung von ecoMAILZ wurde von Beginn an Wert auf eine GoBD-konforme Realisierung gelegt. Neben den technischen Vorteilen, die ecoMAILZ als E-Mail Archiv bietet, erfüllt die Einführung von ecoMAILZ die geltenden rechtlichen Anforderungen.

Um den rechtlichen Anforderungen der E-Mail Archivierung nachzukommen und gleichzeitig nicht archivierungspflichtige E-Mails von der Archivierung auszuschließen arbeitet ecoMAILZ mit einem zweistufigen Archivierungskonzept. So können beispielsweise private E-Mails innerhalb einer Frist entsprechend gekennzeichnet werden. ecoMAILZ erkennt die Markierungen und weiß, dass diese nicht in das Archiv überführt werden sollen.

Die E-Mails werden bereits beim Eintreffen auf dem Server von ecoMAILZ geladen und volltextindiziert. Der geringe Konfigurationsaufwand macht ecoMAILZ zu einem transparenten und performanten E-Mail Archiv.

Über Plugins für Thunderbird und Outlook behalten die Nutzer stets die Übersicht über den Status der E-Mails. Sollte eine E-Mail z.B. in der E-Mail Anwendung gelöscht worden sein, können diese über den plattformübergreifenden WebClient mobil und auch am Arbeitsplatz schnell wiedergefunden werden.

ecoDMS Kunden profitieren besonders von der Verzahnung zwischen ecoMAILZ und ecoDMS. Über das Archivsystem können die E-Mails schnell, bequem und komfortabel verwaltet und angesehen werden.

Das Lizenzmodell von ecoMAILZ ist fair und günstig. Eine Lizenz kostet einmalig 49,00 Euro inkl. 19% MwSt. pro Benutzer. Die Lizenzkosten sind abhängig von der Anzahl eingerichteter Benutzer. Ein Benutzer kann dabei mehrere Postfächer archivieren und nutzen.

Die Veröffentlichung von ecoMAILZ ist für Sommer 2017 geplant. Der genaue Release Termin steht derzeit noch nicht fest. Die ecoDMS GmbH wird diesen zeitnah auf der ecoDMS Webseite, in den News und via Newsletter bekanntgeben.

Die ecoDMS GmbH bildet zusammen mit der applord GmbH und der appecon GmbH den einzigartigen Leistungsverbund der applord Holding Europe GmbH. Angefangen von der Entwicklung individueller Softwarelösungen, über die Bereitstellung standardisierter Softwareanwendungen bis hin zur Abwicklung großer IT Projekte, vereint die renommierte Aachener Unternehmensgruppe ein breites Leistungsspektrum.



Die Entstehung von ecoDMS beginnt im Jahre 2004 mit der Planung und Umsetzung einer Software für die digitale Posteingangsbearbeitung eines Großkunden. Auf Basis der langjährigen Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow hat die applord GmbH das gewünschte Projekt erfolgreich umgesetzt und den ecoDMS Server entwickelt. Dieser ecoDMS Server bildet heute die Grundlage der ecoDMS Archivsoftware.



Der überwältigende Zuspruch und ein stetig wachsender Kundenstamm hat 2014 die ecoDMS GmbH ins Leben gerufen. Die ecoDMS GmbH zeichnet ein hohes Maß an Qualität und Service aus. Jung, modern und voller Tatendrang eröffnet das Unternehmen neue Wege bei der Dokumentenarchivierung. Ein starkes, motiviertes Team bietet dabei einen optimalen Rundum-Service. Vertrieb, Entwicklung und Support: Alles unter einem Dach.



Das Aachener Unternehmen bietet Archivierungssoftware für Privatnutzer, kleine und mittelständische Unternehmen und für große Konzerne. Leistungsstarke und praxisgerechte Funktionalitäten, modernste Technologien, plattformunabhängige Komponenten, eine benutzerfreundliche Bedienung und ein faires Preis-Leistungsverhältnis begeistern tausende Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in weiteren europäischen Ländern. Über die Hälfte davon sind Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen und Größen.

ecoDMS GmbH

ecoDMS GmbH

Andrea Warmuth

Salierallee 18a

52066 Aachen

news(at)ecodms.de

0049 241 47572 01

https://www.ecodms.de



Firma: ecoDMS GmbH

Ansprechpartner: Andrea Warmuth

Stadt: Aachen

Telefon: 0049 241 47572 01





