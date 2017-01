WECHSELJAHRE OHNE BESCHWERDEN

Der natürliche Weg durch den hormonellen Wandel

Cover

(firmenpresse) - Einzigartiger Fahrplan für die Wechseljahre

Wechseljahre sind keine Krankheit. Schluss jetzt mit diesem Mythos. Sicher, jede Frau - und auch Männer - durchleben die natürliche Phase des Übergangs und das bringt Veränderungen im Hormonhaushalt mit sich. Doch deren - zugegeben - unangenehme Begleiterscheinungen kann ohne Panik mit Selbstverständlichkeit und Gelassenheit begegnet werden. Niemand sollte dagegen ankämpfen, wenn die ersten Anzeichen wie Hitzewallungen, unregelmäßige Regelblutungen, Stimmungsschwankungen, nachlassende Konzentrationsfähigkeit, nächtliches Wachliegen und Grübeln über die Zukunft bemerkt werden. Der Grund für die einsetzenden Wechseljahre mit unterschiedlich starken Beschwerden liegt hauptsächlich im Rückgang der körpereigenen Hormonproduktion. Betroffene dürfen sich entspannen. Klimawechsel so angenehm wie möglich zu gestalten, ist keine Zauberei. Es gibt wirkungsvolle Möglichkeiten, wie Frauen und Männer mit natürlichen Substanzen und einem speziellen Bewegungsprogramm die körpereigene Hormonproduktion anregen, das Gleichgewicht dieser Botenstoffe wieder herstellen und so prima durch die herausfordernde Zeit der Wechseljahre kommen können.

Über die Autorin

Anne Hild ist Heilpraktikerin, klassische Homöopathin, Musikerin und Malerin. Sie studierte zunächst an der Musikhochschule in Salzburg. Nach Jahren als Stewardess führt sie eine eigene homöopathische Praxis in Deutschland. Besondere Anliegen sind die biologische Hormontherapie sowie die Themen Gesundheit und Langlebigkeit.

Über das Buch

Anne Hild

Wechseljahre ohne Beschwerden - Der natürliche Weg durch den hormonellen Wandel

196 Seiten, 14,95?

Erscheinungstermin: 16. Januar 2017

ISBN: 978-3-95883-172-8





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.weltinnenraum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wie das Gold (lat. Aurum) der Alchemisten, das dem Verlag seinen Namen gab, steht das Aurum-Programm für bleibende Werte und Veränderung. Unser Anliegen ist, verschiedene Weisheitstraditionen, wie christliche Mystik, Buddhismus und alte fernöstliche sowie westlichen Lehren, zu interpretieren und in frischer, undogmatischer Art zugänglich zu machen, um Ihnen Inspiration für Ihre ganz persönliche Suche und Ihren individuellen Weg zu sein. Neben spirituellen Büchern finden Sie eine Reihe zum Thema Hormontherapie (Anne Hild) sowie Titel zum Thema ganzheitlichen Gesundheit - Schwerpunkte sind chinesische Medizin, indisches Ayurveda, Yoga und alternative, europäische Entwicklungen. Bücher über Kreativität zeigen außerdem, wie wir unsere Schöpferkraft freisetzen, in den Alltag integrieren und als ganz natürlichen Teil unserer Spiritualität erleben.



* Die J. Kamphausen Mediengruppe mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek sowie den Selfpublishing Portalen tao.de und Meine Geschichte wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Aurum

PresseKontakt / Agentur:

J. Kamphausen Mediengruppe GmbH

Julia Meier

Goldbach 2

33615 Bielefeld

julia.meier(at)j-kamphausen.de

0521-560 52 232

http://www.weltinnenraum.de



Datum: 13.01.2017 - 12:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1444179

Anzahl Zeichen: 1915

Kontakt-Informationen:

Firma: Aurum

Ansprechpartner: Julia Meier

Stadt: Bielefeld

Telefon: 0521-560 52 0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 108 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung