Den Frühling im Saarland entdecken - Mit einer Auszeit im Romantik Hotel Linslerhof

(firmenpresse) - Überherrn, Januar 2017 - Das Saarland liegt im Südwesten Deutschlands, ist das kleinste Bundesland und hinsichtlich der Einwohnerzahl das zweitkleinste Land nach Bremen. Hier Urlaub zu machen lohnt sich in mehrfacher Hinsicht. Das Saarland ist reich an Kultur und bietet zudem eine sanfthügelige Landschaft mit vielen Buchenwäldern.

Wer eine außergewöhnliche Unterkunft sucht, wird auch hier belohnt. Sehr zu empfehlen ist das Romantik Hotel Linslerhof in Überherrn. In diesem stilvollen Gutshotel kann man eine entspannende Auszeit in wohliger Landhausatmosphäre genießen. Von hier aus können die Schätze des Saarlandes ideal erkundet werden.

Aber auch der Linslerhof hält für die Gäste nicht alltägliche Überraschungen bereit. Im Outlet-Store von Interior Designerin und Inhaberin des Gutshofes Brigitte von Boch lässt es sich herrlich stöbern. Außerdem gibt es eine Falknerei, eine Jagdschule und Pferde, die geritten werden können. Oder man bringt sein eigenes Pferd gleich mit und reitet durch die Natur. Im Frühling ist es besonders schön. Die Sonnenstrahlen wärmen bereits und die Blumen sprießen, die Natur erwacht und es ist jedes Mal wieder wundervoll - da macht es Spaß draußen zu sein, zu wandern, Rad zu fahren, zu reiten oder zu joggen.

Wer gern Ausflüge macht und dabei andere Regionen entdecken möchte, dem sei ein Besuch des Biosphärenreservats Bliesgau empfohlen.

Es liegt in der südöstlichsten Ecke des Saarlandes, an der Grenze zu Frankreich und Rheinland-Pfalz. Die Region ist geprägt durch ausgedehnte Streuobstwiesen, wertvolle Buchenwälder, artenreiche Trockenrasen und eine eindrucksvolle Auenlandschaft, die von dem namensgebenden Fluss, der Blies, durchzogen wird. Verschiedene Lebensräume sind hier ein Zuhause für viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Auf den ausgedehnten Kalkhalbtrockenrasen kann man z. B. nahezu die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Orchideenarten bewundern. In der wildromantischen Bliesaue kann man sogar die Spuren der Biber entdecken, die seit 1999 hier wieder heimisch sind.

Der Baumwipfelpfad Saarschleife

Ein weiteres Highlight mitten in der Natur ist der Baumwipfelpfad. Man kann hier in bis zu 23 Meter Höhe über dem Waldboden in unberührter Natur spazieren gehen und einzigartige Perspektiven erleben. 1.250 Meter schlängelt sich der barrierefreie Baumwipfelpfad durch den Wald. An didaktischen Stationen werden Leben und Lebensformen des Waldes anschaulich präsentiert. An Lichtungen vorbei führt der Weg hinauf in die hohen Wipfel, bevor er in den Aussichtsturm abzweigt. Dort angekommen, erwartet die Besucher ein unvergessliches Erlebnis - der Ausblick auf das Wahrzeichen des Saarlands, die Saarschleife. Mehr Infos unter: http://www.baumwipfelpfad-saarschleife.de/saarschleife/

Wer hat nicht schon mal etwas von ihr gehört? Die Saarschleife im Herzen des Dreiländerecks. Von Mettlach sind es nur wenige Kilometer zum wohl bekanntesten Postkartenmotiv und Aussichtspunkt des Saarlandes.

Nach einem erlebnisreichen Tag findet man Entspannung im Day-SPA des Linslerhofes. Hier werden Sauna, Dampfbad, Whirlwannen und ein Fitnessraum geboten. Sehr verlockend sind die Beautytreatments des SPA-Teams.

Die Restaurants vom Linslerhof bieten saisonale und regionale Speisen für verwöhnte Gaumen.

Die "Auszeit auf dem Linslerhof" beinhaltet:

-2x Übernachtung im gemütlichen Zimmer inklusive Frühstück

-1x 3-Gang Menü mit Hauptgang zur Auswahl

-1x 4-Gang Menü

-kostenfreie Nutzung Day-Spa und des Fitnessraums

Pro Person ab 199,- EUR im Doppelzimmer buchbar.

Weitere Informationen und Buchung: Romantik Hotel Linslerhof, Linslerhof 1, rezeption(at)linslerhof.de, 66802 Überherrn, Tel. 06836 - 8070, www.linslerhof.de

Im Detail steckt die Gemütlichkeit - Das Romantik Hotel Linslerhof

Mitte der 90er Jahre erweckte Brigitte von Boch-Galhau den Charme des Gutshofes erneut zum Leben. Seit jeher präsentiert sich das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen mit 62 Zimmern, die auf drei historische Gebäude aufgeteilt sind und über Bad/Dusche/WC, Telefon, Fernsehen und Minibar verfügen. Im englischen Landhausstil gehalten und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, wurde vor allem viel Wert auf Gemütlichkeit und familiäre Atmosphäre gelegt. Und so erhielt jedes der Zimmer - in den Kategorien Standard, Comfort und Deluxe - seinen individuellen und unverwechselbaren Charakterschliff. Jagd- und Hundeschule, sowie einer Falknerei und die Pferdehaltung komplettieren ein einzigartiges Angebot.

Pressekontakt:

PR Office Kommunikation für Hotellerie & Touristik |

Bettina Häger-Teichmann

Strangweg 40 | 32805 Horn-Bad Meinberg

Tel. 05234 / 2990 | Fax 05234 / 690081

bettina.teichmann(at)pr-office.info

www.pr-office.info





