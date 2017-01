Renault zeigt in Brüssel aktualisierten Kangoo Z.E. und neuen Master Z.E.

(ots) - Renault setzt seine Elektroauto-Offensive fort: Auf

der European Motor Show in Brüssel (14. bis 22. Januar 2017) zeigt

der französische Hersteller gleich zwei Neuheiten mit

Batterieantrieb: den aktualisierten City-Lieferwagen Kangoo Z.E. und

den komplett neu entwickelten Elektrotransporter Master Z.E. Der

technisch gründlich überarbeitete Kangoo Z.E. ermöglicht dank neuem

E-Motor und neuem Akku eine um über 50 Prozent auf 270 Kilometer

gestiegene Reichweite. Damit weist das Renault Modell den größten

Aktionsradius in der Klasse der rein elektrisch betriebenen leichten

Nutzfahrzeuge auf. Der Master Z.E. im Segment der großen Transporter

bietet je nach Aufbau bis zu 1.400 Kilogramm Zuladung und 200

Kilometer Reichweite. Mit den beiden Neuerscheinungen untermauert

Renault seine Position als führender Anbieter von Elektrofahrzeugen.

Marktstart für den Kangoo Z.E. ist Mitte 2017. Der Master Z.E. ist

voraussichtlich ab Ende 2017 verfügbar.



Mit insgesamt 3.900 Zulassungen legten die Renault Verkäufe von

Elektrofahrzeugen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um rund 57

Prozent zu. Der Renault Marktanteil bei den Elektrofahrzeugen betrug

per Ende November 26,8 Prozent - damit ist jedes vierte neu

zugelassene E-Fahrzeug in Deutschland ein Renault. Renault bleibt auf

dem deutschen Markt mit klarem Vorsprung die Nummer eins bei den

Elektrofahrzeugen. Deutschlands bestverkauftes Elektromodell ist der

Renault ZOE mit 2.800 Neuzulassungen.



Die Renault Neuzulassungen bei den leichten Nutzfahrzeugen stiegen

2016 in Deutschland um 9,5 Prozent auf die neue Rekordmarke von

21.300 Fahrzeugen (2015: 19.500 Einheiten). Mit einem Marktanteil von

8,1 Prozent liegt die Marke auf dem deutschen Markt in der

Nutzfahrzeugklasse als stärkster Importeur auf Rang vier unter allen

Anbietern. Alle Renault Nutzfahrzeug-Modelle verkauften sich besser



als im Vorjahr. Der Master erreichte 8.600 Einheiten, der Trafic

6.300 Zulassungen und der Kangoo Rapid 5.500 Einheiten.







