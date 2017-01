4Rest Hotel Hall erstes Haus der IBB Hotel Collection in Österreich

Hall/Tirol, 13. Januar 2017 Mit dem Design Budget Hotel 4Rest Hotel Hall bei Innsbruck ist die IBB Hotel Collection erstmals in Österreich vertreten und führt damit ihren Expansionskurs konsequent fort. Das trendige 4Rest Hotel eröffnet Mitte Januar 2017 in Hall in Tirol und spricht Businessreisende, Städtetouristen und Urlauber gleichermaßen an.

(firmenpresse) - Eingebettet im Tal zwischen der Nordkette und den Tuxer Alpen steht nur wenige Kilometer von Innsbruck entfernt ein neues Design Budget Hotel in den Startlöchern: Das 4Rest Hotel Hall öffnet am 16. Januar 2017 seine Pforten und besticht mit einer außergewöhnlichen Kombination aus moderner Architektur, gemütlichem Ambiente und lässiger Atmosphäre. Das junge Design Budget Hotel in der Tiroler Kleinstadt Hall bietet 112 großzügige Zimmer, darunter 77 Zimmer der Designlinie „SUN“ und 35 der Designlinie „Flower“ als Standard-/Familien- und Superior-Zimmer  alle mit Blick auf die beeindruckende Bergwelt. Ein „Eat & Meet Treffpunkt mit Pillowbar“ als Frühstücksraum mit Snackangebot und Loungebereich zum Entspannen, ein „KIOSK4YOU“ für Snacks und Drinks, ein Einkaufsmarkt im Gebäude sowie eine Tiefgarage stehen zur Verfügung. Abgerundet wird das Angebot des im modern-alpinen Stil leger eingerichteten Hotels durch einen abschließbaren Fahrradraum und einen Skiraum.

Hall ist durch seine Nähe zu Innsbruck ein wichtiger Businessstandort. Als Urlaubsdestination ist der charmante Ort mit der größten Altstadt Tirols Ausgangspunkt für die großen Skigebiete wie Patscherkofel, Axamer Lizum oder auch Zillertal und Stubaital und die klassischen Sommerurlaubsorte wie das Achensee-Gebiet oder die Feriendörfer rund um Innsbruck. Radfahrer kommen auf dem Inn-Radweg auf ihre Kosten, der nur 500 m vom 4Rest Hotel entfernt liegt.

Pächter des 4Rest Hotel ist eine Tiroler Betreibergesellschaft, vertreten durch den Unternehmer Manuel Geiger. „Mir war das Potenzial von Hall und dem Großraum Innsbruck immer bewusst. Als sich die Gelegenheit bot, in Hall dieses Hotelprojekt zu realisieren, musste ich nicht lange überlegen. Der Standort eignet sich bestens zur Unterbringung von Geschäftsreisenden, Touristen und Messegästen“, erläutert Manuel Geiger seine Entscheidung für das 4Rest Hotel.

Mit dem Management des Hotels wurde die IBB Hotel Collection betraut, die bereits neun Hotels in drei Ländern betreibt. Vladimir Saal, Geschäftsführer der IBB Hotel Collection: „Mit der neuen, jungen und unkomplizierten Design Budget Hotelmarke 4Rest werden wir die Hotellandschaft in Tirol um ein dynamisches Kundenkonzept ergänzen. Unser Team um unseren Hoteldirektor Christian Bonk freut sich darauf, die Menschen in der Region Innsbruck von 4Rest zu überzeugen. Wir wurden bisher überall mit offenen Armen empfangen.“ 12 Mitarbeiter, die laut Vladimir Saal überwiegend aus der Region kommen, kümmern sich um das Wohl der Gäste. Auch bei den Zulieferern werde Wert auf regionale Partner gelegt.



In Kürze wird ein Tagungsbereich mit einem Tagungsraum mit 120 qm, einem 45 qm umfassenden Konferenzraum sowie vier kleineren Meetingräumen das Angebot des 4Rest Hotel Hall ergänzen.



Unter dem Namen 4Rest Hotels sollen Häuser entstehen, die sich vor allem an Reisende richten, die Wert auf Design und die Ästhetik legen, ohne auf den günstigen Preis und die lockere Atmosphäre verzichten zu wollen. Das Münchner Architekturbüro OIKIOS war zusammen mit Feuring Hotelconsulting GmbH aus Mainz für die Konzeption des Produktes „4Rest“ und die Innenarchitektur des Objektes in Hall zuständig. „So wie sich im Namen 4Rest mehrere Bedeutungen finden, überlagern sich auch im Design Elemente aus dem Naturraum, wie Gräser, Blumen und Blätter mit den Farben von Himmelblau, Sonnengelb oder Grün sowie gestalterischen Elementen von Gartenmöbeln, Kiosk oder den konkreten Aufforderungen, es sich gemütlich zu machen. Eine moderne Komposition des Wohlfühlens und positiver Grundstimmung“, so Oliver Hofmeister, Geschäftsführer des Design- und Architekturstudios OIKIOS.

Im Fokus der als Concept-Hotels geplanten Immobilien steht ein lebendiges Design, welches thematisch und modular auf verschiedene Standorte angepasst werden kann. „Die Gäste dieser Häuser sind Individualreisende, die eine stylische Unterkunft wünschen, aber eine günstige Lösung suchen“, sagt Matthias Lowin, Geschäftsführer der Feuring-Gruppe. „Die neuen 4Rest Hotels unterbreiten diesen Gästen ein entsprechendes Angebot.“ Weitere Hotelprojekte der Marke 4Rest sind in Planung.









Über die IBB Hotel Collection

Die IBB Hotel Collection ist ein Unternehmen der Von der Heyden Group und betreibt aktuell neun Hotels in den Ländern Spanien, Deutschland und Polen. Das Portfolio beinhaltet Business- und Ferienhotels der Drei-, Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie. Die Zentrale der IBB Hotel Collection ist in Valletta/Malta, die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Passau. Die Hotelgesellschaft hat ambitionierte Wachstumspläne, plant bis zum Jahr 2021 eine Portfolioerweiterung auf 20 Hotels und konzentriert sich dabei auf die Länder, in denen sie bereits tätig ist. Das Unternehmen bietet Pacht-, Management- und Franchiseverträge und kauft bei attraktiven Gelegenheiten betreiberfreie Immobilien. Jüngst eröffnet hat das IBB Blue Hotel Berlin-Airport nahe dem Berliner Flughafen Schönefeld. Neben dem 4Rest Hotel Hall managed by IBB Hotel Collection gehen 2017 das IBB Blue Hotel Paderborn, das IBB Hotel Ingelheim und das IBB Hotel Dlugi Targ im polnischen Danzig 2017 an den Start. 2018 folgt das IBB Hotel Pjazza Merkanti Valletta auf Malta.



