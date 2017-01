Messe Berlin: Messe-Aufsichtsrat beschließt Bau einer neuen Halle (FOTO)

In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Messe Berlin GmbH

ist der Bau einer neuen Halle einstimmig beschlossen worden. Diese

wird als Ausweichfläche benötigt, um die dringende Weiterentwicklung

der bestehenden Hallen unter dem Funkturm angehen zu können. Zudem

wird mit der neuen Halle der stetig wachsenden Nachfrage nach

Veranstaltungsfläche am Standort der Messe Berlin Rechnung getragen.



Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe und

stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Messe Berlin:

"Der heutige Beschluss des Aufsichtsrates ist ein wichtiges Signal

für die weitere Stärkung der Messe- und Kongressstadt Berlin. Ich

freue mich, wenn die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Messe

Berlin durch bauliche und technische Ertüchtigung des Messegeländes

gesteigert wird. Dies wird in den nächsten Jahren eines der

bedeutendsten Projekte der Messe Berlin GmbH sein, welches ich als

zuständige Senatorin und stellvertretende Vorsitzende des

Aufsichtsrates engagiert begleiten werde."



Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Christian Göke: "Ich

freue mich, dass der Aufsichtsrat heute einstimmig diese für uns als

Messe Berlin so wichtige Entscheidung getroffen hat. Wir werden das

Projekt unverzüglich ausschreiben und dann schnellstmöglich mit dem

Bau beginnen, um im Herbst des nächsten Jahres - also noch vor der

InnoTrans 2018 - mit der neuen Halle 27 einen problemlosen Ablauf der

großen Leitmessen garantieren zu können. Dieses Bauvorhaben ist eine

Investition in die Zukunft unseres Geschäfts am Standort Berlin. Die

Investitionssumme in Höhe von 55 Mio. Euro finanziert die Messe

Berlin aus eigenen Mitteln."



Die Messe ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land Berlin.

Mit dem letzten Geschäftsjahr wurde ein Rekordumsatz von

voraussichtlich 308 Mio. Euro generiert; die Aussteller und Besucher



der Messe Berlin haben zudem einen zusätzlichen Kaufkraftzufluss in

Höhe von 1,7 Mrd. Euro erzeugt. Maßgeblich dafür sind vor allem die

fünf internationalen Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB Berlin, FRUIT

LOGISTICA und Internationale Grüne Woche Berlin, die sich zu einem

Großteil über das gesamte Gelände der Messe Berlin erstrecken. Um die

notwendige, sukzessive Sanierung und Modernisierung der bestehenden

Messehallen anzugehen, ist eine Ausweichfläche für den Schutz des

Bestandsgeschäftes unumgänglich.



Die neue Halle soll eine eingeschossige, multifunktionale,

flexible und stützenfreie Veranstaltungsfläche von 10.000 m² bieten

und aktuellen, marktüblichen Ansprüchen an Technik, Flexibilität und

Architektur entsprechen. Dadurch wird auch eine Nutzung der Fläche

zwischen den großen Messen für Kongressveranstaltungen ermöglicht.

Die Halle 27 wird zudem den Rundlauf des Geländes schließen und nach

Abschluss aller Sanierungsarbeiten als zusätzliche Flächenkapazität

zur Verfügung stehen. Mit dem Neubau der Halle und der sich daran

anschließenden Sanierung des Geländes wird die Messe Berlin

zukunftsfest gemacht und der stetig wachsenden Bedeutung dieses

Veranstaltungsortes Rechnung getragen.







