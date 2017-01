Die MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf „Haus Kulm“ feiert 20-jähriges Jubiläum

Heringsdorf, Insel Usedom. In wenigen Tagen, am 17.01.2017, feiert die MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf „Haus Kulm“ ihr 20-jähriges Bestehen. Dabei blickt die Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie auf eine bewegte Geschichte zurück.

Einst das einzige Akutkrankenhaus auf Deutschlands zweitgrößter Insel, erfolgte 1994 die Übernahme und Privatisierung durch die MEDIGREIF Unternehmensgruppe. Durch das persönliche Engagement von Prof. Dr. Dietmar Enderlein, Gründer und Vorstandsvorsitzender der MEDIGREIF Unternehmensgruppe, wurde letztendlich die Umstrukturierung des Akutkrankenhauses in eine Rehabilitationsklinik bewältigt. Im Rahmen des Umbaus wurde das Krankenhaus zum Abschluss des Jahres 1996 geschlossen und im kommenden Jahr als MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf „Haus Kulm“ mit 120 Betten in Betrieb genommen. Zu dieser Zeit wurde neben der Fachabteilung für Psychosomatik, ebenso die Fachabteilung für Kardiologie, die im Jahr 2005 eingestellt wurde, betrieben.



Im Laufe der Zeit hat sich „Haus Kulm“ zu einer modernen Einrichtung entwickelt, die den Rehabilitanden, Patienten und Gästen neben dem Haupthaus, das die Fachabteilung für Rehabilitation sowie die Fachabteilung für Krankenhausbehandlung beherbergt, ebenso die aufwendig sanierten Villen zur Komfortunterbringung zur Verfügung stellt.



Heute sind die Grundsätze der MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf vom Verbund des Inselklinikums geprägt, das die Schwesterneinrichtungen – die MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf „Haus Gothensee“, Fachklinik für Kinder und Jugendliche, sowie den Mütter-Gesundheit-Usedom e.V., Fachklinik für Mutter und Kind, mit einbindet. Jährlich erfolgt in diesem Verbund die Behandlung von etwa 4.000 Rehabilitanden und Patienten.



Verantwortlich für den Therapieerfolg der Rehabilitanden und Patienten ist das kompetente, engagierte und interdisziplinäre Fachpersonal aus Ärzten, Psychologen und Therapeuten, die sich den verschiedensten psychischen und psychosomatischen Erkrankungen von depressiven, Angst- und Anpassungsstörungen über Burn-Out und Migräne bis hin zu chronischen Schmerzsyndromen und Tinnitus annehmen.





So steht der Name der MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf „Haus Kulm“ bereits seit 20 Jahren für eine bestmögliche Patientenversorgung und eine qualitätsgesicherte Gesundheitsleistung in der stationären Rehabilitation und Krankenhausbehandlung.







Die MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf "Haus Kulm", Fachklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, bietet mit der Fachabteilung für Rehabilitation sowie der Fachabteilung für Krankenhausbehandlung zwei Kompetenzzentren unter einem Dach.

MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf "Haus Kulm"

