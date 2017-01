bekannter Expeditionsleiter und Buchautor Arved Fuchs zu Gast bei Weatherdock auf der BOOT2017 in Düsseldorf

Arved Fuchs war mit seinen Expeditionen in den nördlichsten und südlichsten Regionen unserer Erde unterwegs. Seine Reiseberichte sind faszinierend und fesselnd zugleich

(PresseBox) - Wir freuen uns, dass er kommt. Arved Fuchs!

Der berühmte Arved Fuchs.

Am Freitag 27.01.2017 wird es auf unserem Messestand ab 14:00 Uhr eine gemeinsame Gesprächsrunde mit Arved Fuchs geben.

Neben diversen Rückblicken und Einblicken in seine bisherigen spektakulären Expeditionen und Reisen wird es natürllich auch Ausblicke auf zukünftige Aktionen geben.

Ganz nebenbei wird auch geklärt, was Arved Fuchs mit der Firma Weatherdock und unseren Produkten verbindet. Lassen Sie sich überraschen.

Kommen Sie vorbei in Halle 11 B48, lauschen Sie dem Gespräch, stellen Sie Fragen an Arved Fuchs und sichern SIe sich ein Autogramm oder ein Selfie mit Arved Fuchs.

BOOT2017 in Düsseldorf

Freitag 27.01.2017

14:00 Uhr

Halle 11 Stand B48

