Beraterkontrolle aus Berlin setzt sich für höhere Beratungsqualität ein

Jeder neue Kunde ist eine Chance auf zusätzlichen dauerhaften Umsatz...entscheidend hierfür ist, dass sich der Kunde wirklich gut beraten fühlt!

(firmenpresse) - "Qualität und guter Service" sind die Zukunft...darin sind sich alle einig. In einem Verdrängungsmarkt unterscheiden Kunden oftmals nur nach ihrem Empfinden beim Einkauf. Daher muss jeder Kunde das Gefühl haben, dass er für sich den richtigen Anbieter schon gefunden hat. Egal, ob Handelskette oder Restaurant, nur wer es dauerhaft schafft zum Leben seines Kunden zu gehören, hat ihn auch tatsächlich gewonnen! Hierbei könnte zum Beispiel das Ziel sein, zum festen Tagesablauf des Kunden zu werden. Der Gast, der jeden Abend seinen Tag in dem gleichen Lokal ausklingen lässt oder der Kunde, der sich angewöhnt hat jeden Tag mindestens einmal in seinem Lieblingssupermarkt einzukaufen, nur um von seiner Lieblingskassiererin freundlich verabschiedet werden.



Gerade im Bereich Supermarkt erkennt man deutliche Unterschiede. Die einen versuchen mit einer Mindestanzahl an Mitarbeitern den Laden "am Leben zu halten" und ihren Profit zu optimieren und die anderen haben fast in jedem Gang einen Mitarbeiter, der dem Kunden weiterhelfen möchte. Wer einfach mal einen solchen Mitarbeiter nach einem Produkt fragt, wird den Unterschied sofort erkennen. Während man in einem unterbesetzten Laden nur die Richtung zur Ware gezeigt bekommt, wird in dem gut besetzten Laden die aktuelle Arbeit unterbrochen und der Kunde bis zur Ware hingeführt. Dieser Service ist für das Empfinden des Kunden eine Wertschätzung, die den Tag einfach angenehmer werden lässt.



Dienstleister, die Qualitätskontrollen und Seminare anbieten, müssen daher dem Personal gegenüber wirklich verständlich machen, dass auch kleine Details gegenüber dem Kunden eine nachhaltige und positive Wirkung haben können. Der Mitarbeiter muss verstehen, dass Vorgaben keine "nervige Schikane" sind, sondern in erster Linie seinen Arbeitsplatz sichern. Ein Aufenthalt, egal ob in einem Restaurant, einem Supermarkt, einem Hotel, einer Werkstatt...usw. muss so angenehm wie möglich erscheinen. Der Verdrängungsmarkt ist unermesslich groß und jeder neue Kunde ist eine Chance auf dauerhaften Umsatz!





Um einen neuen Kunden dann dauerhaft auch zu behalten spielt zudem noch der Umgang mit möglichen Fehlern eine große Rolle. Fehler macht jeder, jedoch entscheidend ist ausschließlich der Umgang damit. Der Kunde sollte weder "Schuld" sein, noch sollte er einen Aufwand mit der Berichtigung eines Fehlers haben. Eine gewonnene Diskussion ist meist ein verlorener Kunde!



Besondere Sorgfalt ist bei Anbietern von Finanzprodukten geboten. Ein Fehler kann das Leben des Kunden erheblich beeinflussen und buchstäblich existenzgefährdenden Schaden anrichten. Daher bietet die Beraterkontrolle Endkunden auch einen kostengünstigen Check ihrer aktuellen Finanzprodukte an. Da die Beraterkontrolle selbst keinerlei Finanzprodukte anbietet und auch im Nachgang niemanden "empfiehlt", gibt es keinen Interessenskonflikt, der an eine neutrale Bewertung in Frage stellen könnte. Hierbei zählen nicht nur die Finanzprodukte selbst, sondern in erster Linie die individuelle Situation des Kunden.



Da die Geschäftsführung auf eine 28 jährige Erfahrung im Bereich Marketing und Einzelcoaching zurückschauen kann, ist die Beraterkontrolle Berlin sowohl für eine Analyse, wie auch zur Steigerung der Beratungsqualität die richtige Adresse. Wer als Unternehmen seine Qualität wirklich steigern möchte und nicht nur möglichst billig seine Angaben auf der Webseite erfüllen will, findet bei der Beraterkontrolle einen langfristigen Partner, der mit Leidenschaft und höchstem Anspruch seine Aufgaben ausführt.







28 Jahre Erfahrung mit der Schulung von Top-Verkäufern



