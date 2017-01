ROSE & PARTNER LLP verstärkt die Dezernate Familienrecht und Erbrecht

Die Wirtschaftskanzlei ROSE & PARTNER LLP hat sich in den Bereichen Familienrecht und Erbrecht verstärkt.

(firmenpresse) - Am Standort Hamburg konnte Rechtsanwalt Ralph Butenberg als neuer Dezernatsleiter für Erbrecht & Nachfolge gewonnen werden. Als Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht liegt seine Kernkompetenz in der rechtlichen und steuerlichen Planung sowie Abwicklung von Erbfällen.



Auch im Berliner Hauptstadtbüro der Kanzlei gab es 2016 einen Neuzugang im familien- und erbrechtlichen Bereich. Rechtsanwältin Sybill Offergeld betreut als Fachanwältin für Familienrecht Scheidungsanwältin in Berlin und überregional Unternehmer und Manager bei Scheidungen und sonstigen familienrechtlichen Fragestellungen. Außerdem bringt sie Kompetenz im Erbrecht mit und strebt hier in Kürze ebenfalls die Bezeichnung Fachanwalt an.



Unterdessen wurde Dr. Elisabeth Unger im Hamburger Büro von der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer die Fachanwaltschaft im Familienrecht verliehen. Diese Bezeichnung setzt voraus, dass der jeweilige Rechtsanwalt sowohl besondere theoretische Kenntnisse als auch einschlägige praktische Erfahrung auf einem Rechtsgebiet nachweisen kann.







Interdisziplinäre Mandate auf der Schnittstelle Wirtschaftsrecht, Familienrecht, Erbrecht



Mit diesen Schritten verfolgt die Kanzlei weiter die Strategie, Unternehmer und Manager nicht nur in betrieblichen Belangen rechtlich und steuerlich zu beraten. Vermeintlich private Ereignisse wie Tod oder Scheidung sind regelmäßig auch für betroffene Unternehmen problematisch. ROSE & PARTNER LLP. sieht daher in den Bereichen Erbrecht und Familienrecht eine notwendige Ergänzung der wirtschaftsrechtlichen Kernbereiche.



Typische interdisziplinäre Mandate der Kanzlei sind beispielsweise Betriebsnachfolgen, Unternehmertestamente, Managerscheidungen oder Eheverträge für Gesellschafter. Derartige Sachverhalte benötigen die Mitwirkung von Gesellschaftsrechtlern, Steuerrechtlern und Erbrechtlern bzw. Familienrechtlern. Dafür wird an den Standorten Hamburg und Berlin jeweils ein Team von Spezialisten zusammengestellt.





Als Wirtschaftskanzlei betreuen wir mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen. Unsere Rechtsanwälte, Fachanwälte und Steuerberater sind im In- und Ausland für Sie tätig.



Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Beratung und Vertretung im Wirtschaftsrecht, insbesondere im Gesellschaftsrecht, M&A, Handelsrecht, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Markenrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht. Branchenkenntnisse und damit zusammenhängende Spezialprobleme dürfen Sie von uns erwarten.



Unser Bereich "Steuern" bietet umfassenden Service von der Buchhaltung und Jahresabschlüssen bis zur strategischen Beratung durch unsere Steuerberater und die anwaltliche Vertretung im Steuerstrafrecht.



Zudem betreuen wir Unternehmen bei der rechtlichen und steueroptimierten Gestaltung von der Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge. Neben dem Wirtschaftsrecht betreuen unsere Experten auch vermögende Privatpersonen im Erbrecht (Vermögensnachfolge), Familienrecht sowie beim Vermögensschutz (asset protection) u.a. durch Testament, Stiftung, Testamentsvollstreckung und Errichtung von Familiengesellschaften.



Neben der Vertretung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt bieten wir unseren Mandanten bei Konflikten zwischen Gesellschaftern, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Erben auch effektives Konfliktmanagement und Mediation.





