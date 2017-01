SCM-Praxistage Onlinekommunikation am 30. und 31. März in Düsseldorf

(firmenpresse) - Berlin, den 13.01.2017: Die SCM – School for Communication and Management veranstaltet am 30. und 31. März 2017 zum elften Mal die Praxistage Social Media und Onlinekommunikation in Düsseldorf.



Professionelle Kommunikation befindet sich in stetigem Wandel. Was gestern noch aktuell war, ist heute schon veraltet. Das gilt auch und ganz besonders für die Onlinekommunikation. Die Praxistage Social Media und Onlinekommunikation geben einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen und bringen den Teilnehmern in Workshops und Keynotes Themen wie „Zur ersten Content-Marketing-Kampagne in 150 Minuten“, „Influencer-Kommunikation“, „Schreiben für Onlinemedien“ und „Kommunikation 2.0“ näher. Außerdem vermitteln die Referenten rechtliche Grundlagen für die Kommunikation im Social Web, wie man Online-Medienportfolios entwickelt und wie erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung funktioniert.



Ricarda Witte-Masuhr vom Verlag Bastei Lübbe eröffnet die Praxistage mit der Keynote „Die Lesejury – Ein Verlag im direkten Dialog mit seinen Kunden“. Die Keynote des zweiten Tages hält Bruno Kollhorst von der Techniker Krankenkasse. Ein Best Case wird zudem von Katharina Hulitz (Thomas Cook & Neckermann Reisen) präsentiert.



Referenten sind u. a. Dr. Claudia Hilker (Hilker Consulting), Ania Dornheim (textwende), Pia Löffler (Kanzlei Pia Löffler), Carsten Rossi und Matthias Lorentz (Kammann Rossi), Björn Thar (Profilwerkstatt) und Andre Alpar (Performics).

Weitere Informationen zu den Praxistagen Onlinekommunikation sowie den einzelnen Workshops unter: http://scm-praxistage.de/social-media/



Die School for Communication and Management (SCM) ist ein Weiterbildungsunternehmen, das die Bereiche Kommunikation und Management mit gezielter öffentlicher und inhouse Weiterbildung in Form von Fachtagungen, Workshops und Intensivkursen verbindet und darüber hinaus Fachbücher publiziert. Die SCM richtet sich mit ihrem Weiterbildungsprogramm an (angehende) Fach- und Führungskräfte in Unternehmen, Institutionen, Verbänden und Agenturen aus unterschiedlichen Branchen.















