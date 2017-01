Der Online-PR Countdown ins Kommunikationsjahr 2017

(firmenpresse) - Für Unternehmen und Agenturen beginnt im Januar der Countdown ins neue Kommunikationsjahr. Die Etats sind festgelegt, PR-Events geplant und neue Projekte stehen kurz bevor. Jetzt gilt es, die richtigen Kanäle und Partner zu finden, um die eigenen PR-Inhalte möglichst reichweitenstark zu veröffentlichen. Online Presseverteiler helfen dabei, PR-Botschaften weitreichend im Internet zu verbreiten und Zielgruppen direkt zu erreichen.

Mehr potenzielle Kunden und interessierte Leser

Einer ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 zufolge nutzen im Schnitt 85 % der Deutschen das Internet. Von unterwegs wird das Internet von rund 70 % aller Deutschen genutzt. "Mit wachsender Anzahl der Internet-User in Deutschland steigt auch die Anzahl derer, die sich bevorzugt online über Produkte informieren, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden" - so Statista. So verwendet ein Großteil der Onliner das Internet besonders häufig zur Recherche nach aktuellen Informationen.

Der Presseverteiler PR-Gateway veröffentlicht Pressemitteilungen auf bis zu 250 kostenlosen Presseportalen und schafft somit zusätzliche Touchpoints zu all jenen, die Online nach Informationen suchen. Daher ist das Veröffentlichen von Online-Pressemitteilungen über Presseportale ein effektives und erschwingliches Online-PR Instrument, um mit der Veröffentlichung von Pressemitteilungen mehr potenzielle Kunden und interessierte Leser zu gewinnen.

Mehr Sichtbarkeit in den Suchmaschinen

Online-Pressemitteilungen sind ebenfalls ein ideales PR-Instrument für Suchmaschinen. Denn, Google und Co. lieben werthaltigen Content. Online-Pressemitteilungen sind aktuell und damit per se "gutes Futter" für die Suchmaschinen. Durch die Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen über Presseportale werden Backlinks zur Unternehmenswebsite generiert. Gut geschriebene Texte mit relevanten Inhalten und Schlüsselbegriffen zu bestimmten Themen bieten eine ideale Grundlage, um viele Fundstellen in den Suchmaschinen zu generieren.

Der Start ins Kommunikationsjahr 2017

Um PR-Agenturen und Unternehmen bei der reichweitenstarken Veröffentlichung über kostenlose Presseportale zu unterstützen, bietet PR-Gateway den Countdown ins Kommunikationsjahr 2017 an. Bis Ende Januar sind alle Jahresflats zum Versand von Pressemitteilungen nochmals reduziert. Pro Mitteilung können so bis zu 60% gegenüber dem Einzelversand gespart werden.

Die ADENION GmbH entwickelt und betreibt Onlinedienste für Content Marketing, PR und Social Media und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der täglichen Online-Kommunikation.



Das Tool PR-Gateway bietet die einfache, crossmediale und automatisierte Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikel und Unternehmensnews an eine individuelle Auswahl aus über 250 kostenfreien Presseportalen, Fach- und Themenportalen, Dokumenten-Netzwerken, Social Media News-Diensten sowie über die eigenen Social-Media-Kanäle. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden.



Eine Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten über Presseportale, Newsdienste und Social Media kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.



Jetzt informieren und PR-Gateway kostenlos testen, http://www.pr-gateway.de/testen

