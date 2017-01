Aus der Tiefe unberührter Natur

Salz-stadel24 mit weltweit einzigem Meersalz nach Fair for Life Standards.

Logo

(firmenpresse) - salz-stadel24.de ist der offizielle Online-Shop für Khoisan Salz in Deutschland .

Khoisan Salz ist weltweit das einzige Meersalz, das nach Fair for Life Standards hergestellt und vertrieben wird. Auf die Verbraucher wartet ein milder und intensiver Geschmack, da das Salz naturbelassen geerntet und hergestellt wird. Neben Khoisan Salz umfasst das Sortiment u.a. auch Gewürzmischungen.



Khoisan Salz ist ein weltweit einzigartiges Meersalz. Gewonnen wird es aus der Sole eines unterirdischen Meerwassersees in Südafrika. Das Besondere an dem Salz sind dabei nicht nur die Ernte-Methode von Hand und die idealen klimatischen Bedingungen. Die Besonderheit ist ein geologisches Phänomen: Das Meerwasser gelangt nicht wie üblich über Kanäle in die Salzbecken, sondern die Salinen werden durch einen 400 Jahre alten unterirdischen Salzsee gespeist. Dieser entsteht dadurch, dass das Meerwasser des Atlantiks durch etwa hundert Meter Gesteinsschichten, Sand und Ton sickert. Dieser natürliche Filter erhöht die Salinität auf beinahe zehn Prozent und lässt das Salz sehr weiß erscheinen. In den Becken der Salzgärten erhöht sich der Salzgehalt der Sole durch Sonne und Wind dann auf etwa 25 Prozent. In den Becken wachsen schließlich von Oktober bis März die Salzkristalle an der Oberfläche. Dabei ist das Salz mineralisch im gleichen Zustand wie das körpereigene Wasser des Menschen.

Der Geschmack des Salzes ist intensiv und mild. Khoisan Salz gibt Gerichten die gewisse Finesse und ist für die feine Küche geeignet. Vertrieben wird das Khoisan Salz online von salz-stadel24.de .



Feinste Gewürzmischungen auf Basis des Khoisan Salzes

Ebenfalls bei salz-stadel24.de sind feinste Gewürzmischungen erhältlich. Diese sind in verschiedenen Varianten, wie z.B. "Chilisalz-Würzmischung", "Zitronensalz" oder "Tomaten-Pizzasalz Würzmischung" erhältlich.

Ganz neu sind die Varianten Grill & Smoke mit spanischem geräucherten Paprika.



Ebenfalls neu im Sortiment, Salzperlen eingelegt.

Alle Gewürzmischungen basieren dabei auf dem einzigartigem Khoisan Salz.



Wellness pur - das sind die Badesalze von Khoisan, natürlich auch im online Shop erhältlich.

Weitere Informationen unter www.salz-stadel24.de und www.Khoisan.de

Hintergrund:

Khoisan Salt Trading ist ein kleines Familienunternehmen in Velddrif, Südafrika, in dem ca. 13 Vollzeitmitarbeiter eine feste Stelle haben. In der Erntesaison kommen noch 10 Saisonmitarbeiter dazu. Ein Fairtrade-Fonds bezahlt das Schulgeld für die Kinder und die festen Mitarbeiter. Derselbe Fonds investiert auch in pädagogische Programme zum Umgang mit Kollegen sowie in Gesundheit und Sicherheit. Alle Mitarbeiter erhalten einen fairen Lohn, der weit über dem Mindestlohn in Südafrika liegt. Wer Khoisan Produkte verwendet, trägt somit nicht nur zur eigenen Gesundheit, sondern auch zur Lebensqualität der Angestellten und der Erntehelfer bei.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.salz-stadel24.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unternehmensberatung Export , Handelsvertretung,online Shop,



Dies ist eine Pressemitteilung von

ALL Export Consulting

Leseranfragen:

Im Wiblinger Hart 23, 89079 Ulm

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 13.01.2017 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1444271

Anzahl Zeichen: 3121

Kontakt-Informationen:

Firma: ALL Export Consulting

Ansprechpartner: Alfred Lang

Stadt: Ulm

Telefon: 01716292662



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.