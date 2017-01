Frank Haberkorn ist neuer Leiter Vertrieb bei BFS Baur Fulfillment Solutions

Noch stärkere Ausrichtung des Angebots auf Kundenbedürfnisse im Fokus

Frank Haberkorn ist seit 01.01.17 neuer Leiter Vertrieb bei der BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

(firmenpresse) - Burgkunstadt, 13.01.2017. Seit 01. Januar 2017 leitet Frank Haberkorn den Bereich Vertrieb bei BFS Baur Fulfillment Solutions. In seiner neuen Position verantwortet der Logistik- und E-Commerce-Experte den gesamten Neukundenvertrieb, den Vertriebsinnendienst sowie das Key Account Management für die BFS-Servicepakete Fulfillment PLUS und Customer Service PLUS.



Der 48-Jährige sieht das Unternehmen mit seinem umfassenden Dienstleistungsportfolio hervorragend aufgestellt. BFS Baur Fulfillment Solutions realisiert integrierte Fulfillment-Lösungen auf Basis optimierter Wertschöpfungsketten im E-Commerce-Fulfillment und der digitalen Kommunikation.



Für die Zukunft setzt Haberkorn auf eine starke Ausrichtung der gesamten Vertriebsarbeit an den individuellen Kundenbedürfnissen: „Mein Ziel ist es, weitere Kunden von unseren Dienstleistungen zu überzeugen, um sie mit passgenauen Lösungen wirkungsvoll bei ihren Wachstumsplänen unterstützen zu können.“



Frank Haberkorn ist ausgebildeter Industriekaufmann und war 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Danzas, DHL-Express und DHL-Paket tätig. Vor seinem Eintritt bei BFS Baur Fulfillment Solutions leitete Haberkorn das Vertriebsteam von DHL-2-Mann-Handling Deutschland. Bei BFS Baur Fulfillment Solutions berichtet er als Mitglied der Geschäftsleitung direkt an den CEO (Chief Executive Officer) Friedrich-Georg Lischke. Ehrenamtlich engagiert sich Haberkorn als Regionalgruppensprecher bei der Bundesvereinigung Logistik (BVL).



„Ich freue mich sehr, dass mit Frank Haberkorn ein Fulfillment-Profi zu uns kommt, der über hervorragende Marktkenntnisse verfügt. Mit seiner Expertise wird er uns dabei unterstützen, unsere Marktpositionierung nachhaltig voranzutreiben und auszubauen.“, kommentiert Friedrich-Georg Lischke, CEO von BFS.







Über BFS Baur Fulfillment Solutions:

BFS Baur Fulfillment Solutions ist der Spezialist für die gesamte Wertschöpfungskette im E-Commerce. Neben Beratung übernimmt das Dienstleistungsunternehmen für seine Auftraggeber die komplette Geschäftsabwicklung von der Bestellung über Auslieferung und Kundenservice bis zur Abrechnung. Fashion & Accessoires, Lifestyle sowie Wohnen und Einrichten stellen die Branchenschwerpunkte dar. Es ist für Kunden wie OTTO, s.Oliver, comma oder Liebeskind Berlin tätig – und natürlich auch für BAUR. Im Jahr 2004 wurde der Fulfillment-Spezialist als Mitglied der BAUR Gruppe gegründet und beschäftigt aktuell rund 1.500 Mitarbeiter. Unternehmenssitz ist Burgkunstadt.



Mehr über BFS Baur Fulfillment Solutions erfahren Sie unter: www.baur-fs.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Leseranfragen:

BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH

Unternehmenskommunikation

Bahnhofstraße 10

96224 Burgkunstadt



Tel.: 09572 60 990 0

E-Mail: presse(at)baur-fs.de

Kontakt-Informationen:

Firma: BFS Baur Fulfillment Solutions GmbH



