Der Tagesspiegel: Flüchtlingskrise in Serbien: Grüne fordern Merkel zum Handeln auf

(ots) - Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen,

Luise Amtsberg, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag

aufgefordert, auf die serbische Regierung einzuwirken, damit diese

mehr zum Schutz von Flüchtlingen in ihrem Land unternimmt. In Serbien

leben derzeit bei winterlichen Temperaturen bis zu 2000 Flüchtlinge

ohne ausreichende Versorgung in heruntergekommenen Lagerhäusern.



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/kaelte-angst-und-schlep

pernetz-warum-gerade-in-serbien-fluechtlinge-stranden/19250720.html



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.01.2017 - 15:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1444287

Anzahl Zeichen: 972

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 64 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung