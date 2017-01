ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 13. Januar 2017

Woche 03/17

Samstag, 14.01.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



5.05ZDF-History

Roms Rache - Die Schlacht im Harz

Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

10.35Goodbye DDR

Ulbricht und der Anfang



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

20.55Deutschlands Krieger

Die Bundeswehr und ihre Minister: Rudolf Scharping

Deutschland 2016



21.40Trabbi oder Käfer

Leben im geteilten Deutschland

Deutschland 2014



22.25Ballermann oder Balaton

Leben im geteilten Deutschland

Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.20Von Schlange stehen bis Selbernähen

Wie die DDR wirklich war

Deutschland 2013



2.05Von Spartakiade bis Paten-Brigade

Wie die DDR wirklich war

Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 2.50 Uhr wie vorgesehen )







Woche 03/17

Sonntag, 15.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



21.40Duell ums Weiße Haus



23.10Rassismus in Uniform

Polizeigewalt in den USA



( weiterer Ablauf ab 23.55 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

1.20Unschuldig hingerichtet

Ein rätselhafter Feuertod

USA 2010



2.05Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Die Todesstrafe



2.50Crime and Justice - das Justizsystem der USA

Amerika und die Millionenklagen



3.35Tod in St. Augustine

Selbstmord oder Mord?



4.20Die ungleichen Staaten von Amerika

Im Schatten der Armut

USA 2016







Woche 03/17

Montag, 16.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05Ein Land erschießt sich selbst

Amerikas tödliche Liebe zu den Waffen



Deutschland 2013



5.35Duell ums Weiße Haus



7.05Die geheime Welt der Ozeane

Golf von Kalifornien



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

8.33Regelmäßig aktuelle Nachrichten

heute Xpress



8.35Australiens Küsten

Rund um Darwin



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

10.05Die geheime Welt der Ozeane

Am Rande der Antarktis



( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

15.50Angriff der Wikinger



16.35Die Normannen

Die Eroberer



( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )





Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:

21.40Mysterien der Menschheit

Geheimnisvolle UFOs



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )





Woche 06/17

Donnerstag, 09.02.



Bitte Programmänderung beachten:



5.30auslandsjournal - die doku

Das Schicksal der Kinder von Aleppo

Neue Heimat Deutschland

Deutschland 2016



"Faszination Dschihad: Jugendliche Kämpfer in Syrien" entfällt

( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen )







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



