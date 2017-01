Professioneller Immobilienfotograf aus Hamburg

(firmenpresse) - Gabriel Kantorek ist ein professioneller Immobilienfotograf aus Hamburg. Seine Website www.hausfotografie.de erfreut sich wachsender Beliebtheit. Zusammen mit seinem Team hat er sich im Bereich der Objektfotografie einen Namen gemacht. Das Hauptaugenmerk seiner Arbeit liegt auf einer realitätsnahen Darstellung der Immobilien. Die Fotos sollen Interessenten hochauflösend und umfassend über den Eindruck von Häusern und Wohnungen informieren, ohne dabei etwaige Minuspunkte zu vertuschen. Diese sollen jedoch bewusst in den Hintergrund gedrängt werden und dadurch den Weg für eine emotionale Bindung zwischen Interessent und Immobilie freimachen. Gabriel Kantorek liefert Dienstleistungen im Bereich der Objektfotografie für Ihr Exposé. Bei www.hausfotografie.de erhält man Immobilien Fotos vom Profi. Der Fotograf setzt ausschließlich auf modernstes Equimpent. Neben klassischer Fotografie gehören Dienstleistungen wie hochwertige Luftaufnahmen und Videoaufnahmen ebenfalls zum Portfolio. Die Objektfotografie für Ihr Exposé kann auf Wunsch um Panoramabilder und der Kreation von virtuellen Rungängen erweitert werden. Der Fotograf greift während der Arbeit auf zahlreiche Fertigkeiten zurück, welche er sich während seiner Zeit als Architekturfotograf aneignete. Mittlerweile bietet er seine Dienstleistungen einem großen Kundenstamm an, welche er auf europaweiter Basis bedient.



Immobilien Fotos vom Profi



Gabriel Kantorek hatte seit Beginn seiner Karriere mit vielen unterschiedlichen Kunden und Objekten zu tun. Egal ob es sich um die Videoproduktion für Immobilien oder klassische Fotografie handelt: Der Fotograf besitzt umfassende Kenntnisse in allen Bereichen. Dies hat er seiner großen Erfahrung zu verdanken. Ein Imagefilm für eine Zahnarztpraxis, ein viruteller Rundgang für ein schickes Mehrfamilienhaus in einem Hamburger Vorort, eine Fotoserie eines Hofes - das war nur ein Ausschnitt seiner Projekte. Mehr dazu ist auf dem zugehörigen Youtube Channel zu finden.





Während der Medienproduktion wird der Kommunikation zum Kunden stets eine hohe Bedeutung beigemessen. Nichts geschieht, ohne es vorher mit dem Klienten abzusprechen. Schließlich sollen die Fotos die Immoblie im besten Licht zeigen und dafür sorgen, dass attraktive Käufergruppen sich für das Objekt interessieren. Als Kunde erhält man am Ende Fotos, mit einer Auflösung von 23 Millionen Pixeln, wofür man das volle Nutzungsrecht für den gewerblichen Gebrauch erhält. Die Zeit, welche zur Bildbearbeitung und Retusche benötigt wird, ist vergleichsweise kurz, wodurch auch zeitlich knappe Deadlines umzusetzen sind. Die Daten werden per Download-Link und zusätzlich auf eine CD auf dem Postweg zur Verfügung gestellt.





