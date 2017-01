Märchen öffnen Türen - Auf in die zweite Runde!

(ots) - Das von MÄRCHENLAND - Deutsches Zentrum für

Märchenkultur initiierte Bildungsprogramm "Märchen öffnen Türen"

startet in die zweite Runde! Von Ende Januar bis Ende Februar 2017

widmet sich das Deutsche Zentrum für Märchenkultur der Stärkung von

Integrationsprozessen, von kultureller Bildung sowie der Förderung

von Sprachkompetenz zugewanderter Kinder und Erwachsener in

Nordrhein-Westfalen.



Bereits im Dezember 2016 war MÄRCHENLAND mit diesem

Bildungsprogramm in Nordrhein-Westfalen aktiv und begeisterte

hunderte von Kindern mit narrativen Märchen-Pantomimen und

Märchen-Fortbildungen! In diesen beiden Bildungsformaten stellen zum

einem professionelle MÄRCHENLAND-KünstlerInnen in einer Kombination

aus sprachlichen Elementen und Pantomime Märchen dar, die für alle

Kinder, unabhängig von der Herkunft und der Sprachkenntnisse,

verständlich sind. In den Fortbildungen haben zum anderen

KünstlerInnen, Ehrenamtliche, PädagogInnen, LehrerInnen und

ErzieherInnen die Möglichkeit unter pädagogisch wertvollen Aspekten

alles rund um das Thema Märchen zu erfahren.



Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Arbeit, Integration

und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen und findet mit der

Unterstützung der Kommunalen Integrationszentren NRW statt.



Das Projekt "Märchen öffnen Türen" wurde mit dem Kulturmarken

Award "Europäisches Bildungsprogramm des Jahres 2015" ausgezeichnet.



Alle Informationen über das Projekt finden Sie auf unserer

Homepage unter: http://ots.de/N8ERY



