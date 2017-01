Eishockey-WM in Köln: Domstadt erwartet im Mai Tausende Fans

(firmenpresse) - Die Lanxess-Arena im Kölner Stadtteil Deutz wird in diesem Jahr wieder zum Zentrum der Eishockeywelt. Im Mai 2017 findet die Eishockey Weltmeisterschaft in Köln statt. Die Rheinmetropole richtet die Titelkämpfe gemeinsam mit der französischen Hauptstadt Paris aus.



Köln hat seit vielen Jahren einen guten Ruf als Stadt des Sports. Als Standort der einzigen Sporthochschule Deutschlands, als Heimat vieler bekannter Teams und als Austragungsort zahlreicher hochkarätiger Veranstaltungen ist die Domstadt eine der ersten Adressen, was Sport angeht. Besonders den Eishockeyfans wird die Deutzer Arena bereits bestens bekannt sein, denn sie ist nicht nur die Heimspielstätte der Kölner Haie, sondern diente auch schon in früheren Jahren als Schauplatz für WM-Spiele.

Zur Eishockey Weltmeisterschaft in Köln rechnen die Veranstalter mit zahlreichen Besuchern aus aller Welt, denn an den Titelkämpfen nehmen die Nationalmannschaften von 16 Ländern teil. Nicht weniger als 34 Spiele des Turniers werden in Köln stattfinden, darunter die Vorrundenbegegnungen mit den acht Teams der Gruppe A. Schon zu diesen Spielen werden sicher viele Tausend Fans an den Rhein kommen, noch mehr werden dann ab dem Viertelfinale erwartet - schließlich werden alle Entscheidungsspiele um die Medaillen in Köln stattfinden. Darüber hinaus ist auch der zweite Spielort der Weltmeisterschaften in Paris von Köln aus leicht zu erreichen.



Die Stadt hat bereits viele Erfahrungen mit Großveranstaltungen dieser Art und bietet ausreichend Unterkünfte für die erwarteten Besucher aus dem In- und Ausland. Neben Hotels und Pensionen gibt es in Köln auch einige Ferienwohnungen, die eine interessante Alternative darstellen. Sie bieten Gästen die gewünschte Flexibilität, sowohl die Spiele zu verfolgen als auch nach individuellen Wünschen und Zeitplan die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu entdecken. Insbesondere Ferienwohnungen in der Innenstadt ermöglichen dank kurzer Wege eine gute und preiswerte Kombination aus Sport und Sightseeing. Viele Fans wissen die Vorzüge einer Ferienwohnung beim Besuch einer großen Sportveranstaltung zu schätzen. Die meisten der Besucher verwenden einen Teil ihres Urlaubs für das Event und legen Wert darauf, eine persönliche und individuelle Unterkunft nutzen zu können. Viele Fans wollen die Zeit außerhalb der Spiele dafür verwenden, die Stadt näher kennenzulernen, wofür eine gute Lage der Unterkunft von Vorteil ist.





Eine Auswahl gut gelegener und hervorragend ausgestatteter Ferienwohnungen in verschiedenen Größen ist unter www.ferienwohnung.koeln zu finden.





